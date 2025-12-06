Domani a San Donaci la Fase Regionale della ACSI Resistant Powerlifting Challenge Deadlift 2025: attesa e grande fermento nella comunità sportiva pugliese

Cresce l’attesa per la Fase Regionale della ACSI Resistant Powerlifting Challenge 2025, in programma domani, domenica 7 dicembre, presso il Palazzetto dello Sport di San Donaci, nel Salento brindisino. L’evento si preannuncia come un importante momento di aggregazione per la comunità sportiva pugliese, sempre più attenta alle discipline innovative e alla promozione del benessere attraverso l’attività fisica.

La Resistant Powerlifting, disciplina originale sviluppata in ambito ACSI, rappresenta una significativa novità nel panorama delle attività di forza. Il format unisce la tecnica del sollevamento pesi alla capacità di sostenere uno sforzo intenso in modo continuativo, offrendo una lettura moderna e completa della performance atletica.

La prova scelta per la fase regionale sarà il Deadlift, eseguito nella formula delle tre ripetizioni consecutive al massimo carico, ripetibili fino a tre tentativi. Una sfida impegnativa ma stimolante, pensata per mettere in risalto tecnica, controllo e resistenza degli atleti partecipanti.

L’evento – aperto al pubblico – promette una giornata ricca di contenuti tecnici e momenti di grande coinvolgimento, grazie alla partecipazione di atleti provenienti da tutta la regione, accomunati da spirito sportivo e passione per la disciplina.

La manifestazione è organizzata con il supporto del Comitato Provinciale ACSI di Brindisi e la partecipazione del Comitato ACSI di Lecce, che da sempre si distingue per l’impegno nel promuovere iniziative strutturate, inclusive e di qualità. Decisiva anche la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di San Donaci, che ha messo a disposizione gli spazi e sostenuto l’organizzazione, sottolineando l’importanza delle sinergie tra enti locali e associazioni sportive.

In linea con i valori ACSI, la Challenge conferma la propria dimensione partecipativa e inclusiva: la competizione è aperta a tutti i tesserati dai 18 anni in su, favorendo la presenza di atleti con esperienze, età e background differenti.

Edizione dopo edizione, la Resistant Powerlifting Challenge si sta affermando come una delle iniziative più rappresentative del panorama ACSI, capace di intercettare i bisogni del territorio e di proporre modelli sportivi innovativi e coinvolgenti.

L’appuntamento è dunque per domani, 7 dicembre, a San Donaci, per una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della scoperta di una Challenge in forte crescita.