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Domani a San Pancrazio iniziativa sui tumori maschili

Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 17.30 c/o la Sala della Parrocchia San Giuseppe Lavoratore a San Pancrazio Salentino, vi invitiamo a partecipare ad una tavola rotonda informativa, in vista del programma di screening che sarà effettuato gratuitamente a novembre.

L’incontro sarà un’importante occasione di incontro, confronto ed ascolto. Parleremo di prevenzione, risponderemo a dubbi, chiariremo paure e falsi miti.

Perché la prevenzione non deve spaventare.

La prevenzione deve essere conoscenza, consapevolezza e cura di sé.

L’obiettivo è fondamentale: aiutare le persone a sentirsi più informate, più sicure e quindi meno sole davanti alla salute.

Vi aspettiamo per costruire insieme una cultura della prevenzione più forte, chiara ed accessibile a tutti.

L’iniziativa è organizzata dai Volontari AIRC San Pancrazio Salentino “Insieme contro il cancro per la vita” in collaborazione con ASL Brindisi e Comune di San Pancrazio Salentino.

Volontari AIRC San Pancrazio Salentino

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Programma

SALUTI:

Don Mimmo Muscogiuri (Parroco “San Giuseppe Lavoratore”);

Antonio Tedesco (Referente del progetto “Prevenzione Tumori Maschili”);

Mimma Maggiore (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Pancrazio Salentino)

INTRODUZIONE:

Luigi Centonze (Cultore di storia e tradizioni locali);

Edmondo Moscatelli (Sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino);

Arturo Oliva (Presidente Ordine provinciale dei medici)

INTERVENTI:

Francesco Salonne (Oncologo ASL Brindisi);

Vittorio Marzio (Urologo ASL Brindisi);

Maurizio De Nuccio (Direttore Generale ASL Brindisi)

COORDINA:

Rino Spedicato (Referente Volontari AIRC San Pancrazio Salentino)

Siete invitati a partecipare.

Volontari AIRC San Pancrazio Salentino. 

DIECI ANNI … “Insieme contro il cancro per la vita” 

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