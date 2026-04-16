Domani a San Pancrazio iniziativa sui tumori maschili

Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 17.30 c/o la Sala della Parrocchia San Giuseppe Lavoratore a San Pancrazio Salentino, vi invitiamo a partecipare ad una tavola rotonda informativa, in vista del programma di screening che sarà effettuato gratuitamente a novembre.
L’incontro sarà un’importante occasione di incontro, confronto ed ascolto. Parleremo di prevenzione, risponderemo a dubbi, chiariremo paure e falsi miti.
Perché la prevenzione non deve spaventare.
La prevenzione deve essere conoscenza, consapevolezza e cura di sé.
L’obiettivo è fondamentale: aiutare le persone a sentirsi più informate, più sicure e quindi meno sole davanti alla salute.
Vi aspettiamo per costruire insieme una cultura della prevenzione più forte, chiara ed accessibile a tutti.
L’iniziativa è organizzata dai Volontari AIRC San Pancrazio Salentino “Insieme contro il cancro per la vita” in collaborazione con ASL Brindisi e Comune di San Pancrazio Salentino.
Volontari AIRC San Pancrazio Salentino
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Programma
SALUTI:
Don Mimmo Muscogiuri (Parroco “San Giuseppe Lavoratore”);
Antonio Tedesco (Referente del progetto “Prevenzione Tumori Maschili”);
Mimma Maggiore (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Pancrazio Salentino)
INTRODUZIONE:
Luigi Centonze (Cultore di storia e tradizioni locali);
Edmondo Moscatelli (Sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino);
Arturo Oliva (Presidente Ordine provinciale dei medici)
INTERVENTI:
Francesco Salonne (Oncologo ASL Brindisi);
Vittorio Marzio (Urologo ASL Brindisi);
Maurizio De Nuccio (Direttore Generale ASL Brindisi)
COORDINA:
Rino Spedicato (Referente Volontari AIRC San Pancrazio Salentino)
Siete invitati a partecipare.
Volontari AIRC San Pancrazio Salentino.
DIECI ANNI … “Insieme contro il cancro per la vita”
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