DOMANI A SAN VITO PASTORALE SOCIALE E PROGETTO POLICORO

Pastorale Sociale e Progetto Policoro

“La parte migliore” La formazione spirituale nell’agire sociale

19 MAGGIO 2023

“Tanto l’annuncio quanto l’esperienza cristiana tendono a provocare conseguenze sociali”. Queste

le parole di Papa Francesco, contenute nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium (n. 180) alla

base dell’incontro proposto dall’Ufficio della Pastorale Sociale dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni

ed il Progetto Policoro della medesima diocesi.

L’intento della proposta è quello di raggiungere tutte le comunità del territorio nella certezza che:

“Prima di programmare iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità della comunione”

(San Giovanni Paolo II).

L’incontro mira a riprendere le fila di quanto elaborato durante il 7° Seminario nazionale della PSL

tenutosi a Palermo dal 7 all’11 febbraio scorso. Alla presenza di S. E. Rev.ma Mons. Giovanni

Intini, interverranno don Bruno Bignami, direttore nazionale CEI dell’Ufficio Problemi sociali e

lavoro e il dott. Ettore Rossi, componente del gruppo esperti CEI della PSL.

L’evento si terrà a San Vito dei Normanni, presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli (o Chiesa

Vecchia), sita in Corso Leonardo Leo, dalle ore 19.

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.