Domani a Torre S. Susanna presentazione del progetto “Semi di rispetto”

Martedì 22 settembre 2026, alle ore 11:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Torre Santa Susanna, sarà presentato il progetto “Semi di Rispetto”: l’Associazione Fiorediloto ODV e Fondazione Puglia insieme per prevenire e contrastare la violenza di genere

TORRE SANTA SUSANNA (BR) – Martedì 22 settembre 2026, alle ore 11:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Torre Santa Susanna, in via Giotto, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Semi di Rispetto”, ideato e realizzato dall’Associazione Fiorediloto ODV – ETS, Centro Antiviolenza, con il finanziamento di Fondazione Puglia e con il patrocinio del Comune di Torre Santa Susanna.

Una rete capillare nei Comuni dell’Ambito Sociale di Mesagne e negli istituti scolastici della provincia di Brindisi. In programma incontri territoriali, laboratori espressivi e teatrali nelle scuole, percorsi di coaching umanistico e una campagna di sensibilizzazione.

La violenza di genere rappresenta tuttora una piaga strutturale, spesso sommersa e alimentata da stereotipi culturali, dinamiche relazionali disfunzionali e disuguaglianze radicate.

Per rispondere con efficacia a questa emergenza culturale e sociale, l’Associazione Fiorediloto ODV – ETS, Centro Antiviolenza, presieduta da Franca Rizzo, promuove il progetto “Semi di Rispetto”, un’articolata iniziativa finanziata da Fondazione Puglia e finalizzata alla prevenzione della violenza, all’educazione all’affettività e al rafforzamento della cultura del rispetto reciproco tra le giovani generazioni.

Il progetto e il suo programma operativo saranno presentati ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza martedì 22 settembre 2026, alle ore 11:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Torre Santa Susanna, in via Giotto.

La presentazione

All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni civili, scolastiche e sociali del territorio:

On. dott. Michele Saccomanno , sindaco del Comune di Torre Santa Susanna;

, sindaco del Comune di Torre Santa Susanna; avv. Lucrezia Morleo , presidente del Consorzio ATS BR4 e assessora ai Servizi sociali e alla Sanità del Comune di Torre Santa Susanna;

, presidente del Consorzio ATS BR4 e assessora ai Servizi sociali e alla Sanità del Comune di Torre Santa Susanna; sig.Martino Salvatore Pinto , assessore all’Istruzione del Comune di Torre Santa Susanna;

, assessore all’Istruzione del Comune di Torre Santa Susanna; dott.ssa Susanna Maria D’Elia , responsabile dei Servizi sociali del Comune di Torre Santa Susanna;

, responsabile dei Servizi sociali del Comune di Torre Santa Susanna; dott.ssa Chiara Saracino , assessora ai Servizi sociali del Comune di Erchie;

, assessora ai Servizi sociali del Comune di Erchie; arch. Mimma Anna Maggiore , assessora ai Servizi sociali del Comune di San Pancrazio Salentino;

, assessora ai Servizi sociali del Comune di San Pancrazio Salentino; prof. Vito Andrea Mariggiò , dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Mazzini-Pascoli” di Torre Santa Susanna ed Erchie;

, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Mazzini-Pascoli” di Torre Santa Susanna ed Erchie; prof.ssa Giuseppina Pagano, dirigente scolastica del Liceo Statale “Francesco Ribezzo” di Francavilla Fontana e Latiano.

Per il progetto interverranno Franca Rizzo, presidente dell’Associazione Fiorediloto ODV – ETS; dott.ssa Maria Distratis, responsabile del progetto; e Nadia Carbone, operatrice teatrale del progetto.

Il progetto

“Semi di Rispetto” si rivolge principalmente ai giovani e agli adolescenti di età compresa tra i 14 e i 30 anni, agli studenti, alle famiglie e all’intera comunità.

Le attività, in programma da ottobre 2026 a gennaio 2027, coinvolgeranno i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale BR4 e diverse realtà scolastiche della provincia di Brindisi, grazie alla collaborazione del Consorzio ATS BR4, delle amministrazioni comunali e degli istituti scolastici aderenti alla rete.

Il progetto prevede incontri territoriali di sensibilizzazione, percorsi educativi nelle scuole, attività di coaching umanistico, laboratori teatrali ed espressivi, produzioni audiovisive e una campagna informativa.

Le attività saranno curate da un’équipe multidisciplinare composta da psicologhe, assistenti sociali, educatrici, avvocate e operatori teatrali.

Il programma completo, le modalità di svolgimento e la rete dei soggetti coinvolti saranno illustrati durante la conferenza stampa.

La dichiarazione della presidente

«La violenza di genere non si combatte soltanto nella fase dell’emergenza, ma si contrasta lavorando sulla prevenzione culturale ed educativa», dichiara Franca Rizzo, presidente dell’Associazione Fiorediloto ODV – ETS.

«Con “Semi di Rispetto” vogliamo offrire ai giovani uno spazio sicuro e stimolante nel quale imparare a riconoscere le relazioni tossiche, esprimere le proprie emozioni e riscoprire il valore del rispetto reciproco. Ringraziamo Fondazione Puglia per la fiducia accordataci e tutte le istituzioni, le amministrazioni comunali e le scuole partner che hanno scelto di fare rete insieme a noi per perseguire un obiettivo così importante».

Informazioni e contatti per la stampa

Evento: conferenza stampa di presentazione del progetto “Semi di Rispetto”

Data e ora: martedì 22 settembre 2026, ore 11:00

Luogo: Aula Consiliare del Comune di Torre Santa Susanna, via Giotto

Associazione Fiorediloto ODV – ETS

Centro Antiviolenza

Sede: via San Rocco, 50 – Torre Santa Susanna (BR)

Telefono: +39 320 916 7547

E-mail: ass.antiviolenza.fiorediloto@gmail.com – cavfiorediloto@gmail.com

PEC: assfiorediloto@pec.it