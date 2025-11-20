Domani a Tuturano la presentazione del libro “La piana dei semplici”



Venerdì 21 novembre ore 19.00 – Casa di Quartiere Gala House, Tuturano (BR)

L’Associazione “Il Curro – APS” presenta il nuovo romanzo di Leo Tenneriello: La Piana dei Semplici

La Casa di Quartiere Gala House di Tuturano ospiterà venerdì 21 novembre alle ore 19.00 la presentazione del nuovo romanzo di Leo Tenneriello, cantautore e scrittore, dal titolo “La Piana dei Semplici”.

Il libro affronta con sensibilità i temi della memoria, della fragilità e della riconciliazione, offrendo ai lettori un luogo immaginario ma profondamente reale in cui riconoscersi, specchiarsi e riflettere sulle proprie emozioni e scelte di vita. “La Piana dei Semplici” è una narrazione che parla di perdono, identità, memoria e possibilità di riscatto personale.

L’evento non sarà una semplice presentazione letteraria: l’autore alternerà alla conversazione alcuni momenti musicali eseguendo brani da lui composti (voce e chitarra), per creare un’esperienza artistica completa e coinvolgente.

A fare da cornice alla serata, l’esposizione di quadri dell’artista tarantina Gabriella Rodia, le cui opere dialogheranno con le atmosfere e i temi del romanzo.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Anna Consales.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Il Curro – APS, si inserisce nel più ampio programma di attività culturali ospitate dalla Gala House, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere momenti di crescita e condivisione.

Ingresso libero