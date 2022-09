DOMANI AD “APULIA” UN CONVEGNO SULLA PATOLOGIA PROSTATICA

Convegno sulla Patologia Prostatica

SABATO 1 OTTOBRE PRESSO APULIA DIAGNOSTICA

Patologia Prostatica: stato dell’arte

Organizzato da Fondazione San Giorgio in collaborazione con Apulia Diagnostic,

si terrà sabato 1ottobre, con inizio alle ore 8:30, presso la sala Meeting di Apulia Diagnostic in via Brindisi snc a Mesagne (BR), l’evento scientifico Patologia Prostatica: stato dell’arte.

Responsabili scientifici dell’Evento:

– Dott. Sergio Pede Presidente del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione San Giorgio e Direttore Sanitario di Apulia Diagnostic

– Dott. Salvatore Brigante, Specialista Urologo – Apulia Diagnostic, già Direttore U.O.S. di Chirurgia Endoscopica Urologica – Ospedale A. Perrino di Brindisi

Razionale

La patologia prostatica occupa nelle statistiche mondiali un ruolo di primo piano. Questo dato epidemiologico rende ragione della necessità di dare omogeneità al modus operandi tra Specialisti ospedalieri, Specialisti territoriali e Medici di Medicina Generale. Obiettivo è quello di creare una rete di informazione e formazione finalizzata a realizzare un piano territoriale di prevenzione, diagnosi e trattamento della patologia prostatica. La rete va impegnata prima di tutto sulla diagnosi precoce, che ha un ruolo fondamentale nel consentire di prevenire le complessità dei percorsi. La gestione del trattamento, che sia quello medico e/o quello chirurgico invasivo e non, va effettuata in maniera sinergica per garantire scelte appropriate e personalizzate. In quest’ottica un rapporto corretto e collaborativo tra sanità pubblica e sanità privata permetterà di migliorare la risposta del sistema alla richiesta di salute degli Utenti.

Relatori

Dott. Salvatore Brigante – Specialista Urologo Apulia Diagnostic, già Direttore U.O.S. di Chirurgia Endoscopica Urologica – Ospedale A. Perrino di Brindisi

Dott. Silvano Palazzo – Specialista Urologo, Direttore U.O.C. Urologia – Ospedale A. Perrino di Brindisi

Dott. Ottavio Colamonico – Specialista Urologo, Dirigente Medico U.O.C. Urologia – Ospedale A. Perrino di Brindisi (membro del Co.R.O.),

Dott.ssa Palma Fedele – Specialista Oncologa, Direttore U.O.C. di Oncologia – Ospedale D. Caberlingo di Francavilla Fontana

Categorie accreditate:

Medicina Interna; Oncologia; Chirurgia Generale; Urologia; Medicina di Base