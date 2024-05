Domani ad Ostuni conferenza stampa per l’edizione di primavera di “Hortus”

Un decennale col botto. È tutto pronto per l’edizione primaverile di Hortus Ostuni, la mostra mercato che dall’esordio si è rivelato non solo appuntamento imperdibile per gli appassionati del verde e dei giardini e palcoscenico delle bellezze e delle particolarità, ma anche privilegiata offerta di percorsi di conoscenza per la salvaguardia del benessere del pianeta.

L’appuntamento con l’edizione primaverile di Hortus Ostuni è per questo fine settimana, il 10, 11 e 12 maggio prossimi presso la Villa Comunale «Sandro Pertini» della Città Bianca: la mostra mercato sarà animata da oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia e non finisce qui, perché nel corso dei tre giorni sono previsti incontri-dibattito e laboratori, tavole rotonde e presentazioni di libri, altri momenti di aggregazione e dimostrazioni pratiche.

«I tre temi principali di Hortus quest’anno spaziano dalla volontà di salvaguardare il benessere del nostro territorio attraverso azioni concrete, all’inclusione sociale a tutti i livelli, alla valorizzazione del rapporto uomo-natura come condizione necessaria di sopravvivenza armoniosa», spiegano gli organizzatori, con il presidente di Hortus Puglia, Pierangelo Argentieri, che ha commentato: «Dieci anni di Hortus sono un evento che avremo il piacere di condividere con tutta la comunità che ci segue sin dalla prima edizione. In questo fine settimana – ha spiegato ancora – daremo concretezza alla parte primaverile dell’evento, ma ci riserviamo una grandissima sorpresa, che chiuderà questi dieci anni di vita della manifestazione con l’edizione autunnale dell’appuntamento».

Tutti i particolari saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata che si svolgerà mercoledì 8 maggio alle ore 11, presso il Municipio di Ostuni (Salone dei Sindaci). Ad essa interverranno il sindaco della Città Bianca, Angelo Pomes; l’assessore alle Attività produttive e Agricoltura del Comune di Ostuni, Laura Greco; l’assessore al Turismo dello stesso Ente locale, Niki Maffei; il presidente del Gal Alto Salento, Bonaventura Cucci; il presidente di Hortus Puglia, Pierangelo Argentieri e Alma Sammarco, vicepresidente dello stesso sodalizio organizzatore.

La mostra mercato sarà aperta al pubblico venerdì 10 maggio dalle ore 15:00 alle 20:00, mentre sabato11 e domenica 12 maggio dalle ore 9:00 alle ore 20:00, con ingresso gratuito. Media partner della manifestazione è la prestigiosa rivista Gardenia.