DOMANI AD OSTUNI LA PRESENTAZIONE DI “METROMINUTO”

Il Distretto Urbano del Commercio (D.U.C.) convoca una conferenza stampa per il giorno 7 settembre 2023 alle ore 11,30 presso Sala Consigliare del Comune di Ostuni per presentare l’innovativo progetto MetroMinuto Ostuni, promosso dal D.U.C. e sviluppato dalla Società Progetti Integrati Srl. Invitiamo i signori giornalisti, gli operatori commerciali, e tutti gli interessati a partecipare a questo evento speciale.

Per la Città Bianca, arriva MetroMinuto: ogni passo una gioia. Scopri ogni angolo di fascino a portata di un passo

Una novità entusiasmante per gli amanti della scoperta e dello shopping a piedi: il progetto MetroMinuto Ostuni, proposto, dal Distretto Urbano del Commercio (D.U.C.), fa il suo ingresso nella Città Bianca con l’obiettivo di trasformare ogni passo in un’esperienza affascinante. La Società Progetti Integrati srl di Ostuni, incaricata dal D.U.C., è al timone di questa iniziativa che punta a rivoluzionare la fruizione delle strade cittadine.

Il progetto si articola attraverso l’installazione strategica di 7 totem lungo i marciapiedi, creando un itinerario per guidare turisti e residenti alla scoperta delle “vie dello shopping” partendo da piazza della libertà, cuore del centro storico. Un modo per coniugare il fascino del passato con la vitalità del presente.

L’obiettivo di MetroMinuto Ostuni è nobile e ambizioso: incentivare l’uso pedonale delle arterie viarie principali, consentendo a chiunque di percorrere la città a un ritmo rilassante immergendosi nelle attrazioni offerte dalle attività commerciali e culturali di Ostuni. Le strade come spazi di socializzazione, le vie come teatri di esperienze, sono i pilastri su cui si fonda questo progetto.

MetroMinuto Ostuni concretizza i suoi intenti attraverso una serie di azioni mirate:

Parcheggi e Itinerari – I parcheggi a monte sono stati scelti strategicamente per decongestionare il traffico veicolare, aprendo nuove possibilità di percorso lungo le vie del commercio.

Cronometraggio al Metro/Minuto – Ogni percorso pedonale è stato misurato per offrire un ritmo rilassante, con punti di interesse distribuiti lungo il cammino. L’itinerario inizia e termina in un’iconica meta: la Guglia di Sant’Oronzo e piazza della Libertà.

Totem e Segnaletica – Sette totem in corten, dislocati lungo il percorso, fungono da guida visiva. La segnaletica, tra marciapiedi e totem, crea un filo conduttore che collega le attività commerciali e le esperienze.

QRCode e Fruizione Interattiva – La tecnologia facilita la ricerca dei negozi desiderati. Un semplice smartphone e i codici QR permettono di trovare le mete desiderate, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

MetroMinuto Ostuni non è solo un progetto, è una visione: quella di creare una cultura di fruizione pedonale nei luoghi pubblici, in cui lo shopping, l’arte e la socializzazione diventano un tutt’uno. La collaborazione tra il settore pubblico e l’imprenditoria privata è la chiave per rendere questa visione una realtà.

Scopri Ostuni a un ritmo dolce, fatti guidare da MetroMinuto Ostuni. Un’esperienza unica di scoperta e shopping, che rende ogni passo una gioia.