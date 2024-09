Domani al Cillarese “Puliamo il mondo”

Domenica 22 settembre Legambiente, d’intesa con le altre associazioni nazionali che hanno costituito il

coordinamento Appia Regina Viarum Brindisi, terrà l’iniziativa Puliamo il Mondo, in concomitanza con gli eventi

legati all’Appia day e alla Settimana della Mobilità Sostenibile. L’evento si svolgerà nell’oasi del Cillarese, cioè

nell’invaso irriguo che il consorzio Asi ha avuto il merito di rinaturalizzare e di trasformare in un punto di

riferimento importante per l’avifauna che popola l’area. Lo specchio d’acqua, infatti, che continua ad avere la

funzione originaria, è diventato un lago popolato da uccelli di passo e stanziali. La ricca vegetazione è, da parte

del personale dell’Asi, regolarmente mantenuta e il materiale di potatura, una volta macerato, viene utilizzato

nella stessa area boschiva, rappresentando di fatto un esempio di economia circolare. L’intera zona ha una

estensione di circa 170 ettari di cui circa 100 occupati dall’invaso, circondato da colture. Vi è anche il bosco del

Cillarese, un agglomerato di conifere. Ha una profondità di circa tre metri ed è alimentato dalle acque bianche

(e non solo) provenienti dai Comuni della provincia ad ovest del capoluogo, oltre che dalle costanti precipitazioni

che avvengono nell’area.

L’area oggetto primario dell’intervento per Puliamo il mondo sarà una parte della recinzione che i vandali più

volte hanno danneggiato, lanciando così un segnale forte a favore del rispetto della zona in generale e dell’area

protetta riconosciuta anche a livello istituzionale.

L’oasi e l’attiguo parco urbano del Cillarese sono collocati fra i tratti terminali dell’Appia Claudia da un lato e

dell’Appia Traiana dall’altro, che si congiungevano tra loro presso la foce del canale con il ponte grande; i tratti

terminali e il ponte sono rappresentati in tutte le cartografie storiche che riguardano l’area di Brindisi.

Legambiente, proprio alla luce della sua rilevanza storico‐culturale, d’intesa con l’amministrazione comunale di

Brindisi e con altre associazioni, ha quindi presentato al Ministero della Cultura prima e all’UNESCO poi la

richiesta di candidatura del Parco urbano e dell’oasi come Parco terminale dell’Appia.

L’evento di domenica 22 settembre sarà seguito in diretta Rai, che racconterà quindi l’importanza di queste due

grandi iniziative: Puliamo il mondo e Appia Day. L’iniziativa vedrà anche la presenza di un gruppo di ciclisti

dell’associazione Ciclo amici della Fiab che raggiungeranno l’oasi, arrivando dall’area archeologica di Muro

Tenente lungo il tracciato dell’Appia Claudia. L’iniziativa, infine, avrà anche la presenza della dottoressa Angela

Ferroni che è stata la coordinatrice di tutto il lavoro scientifico condotto per giungere all’iscrizione dell’Appia fra

i beni UNESCO.