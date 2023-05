DOMANI AL “MARZOLLA” ETERNA ANTIGONE

Eterna Antigone al Marzolla

Domani 31 maggio il Gruppo Teatro del Liceo Classico Marzolla di Brindisi, sul palco dell’”Auditorium Cinzia Zonno”, dopo un anno di lavoro, metterà in scena un’Antigone rivisitata in chiave moderna dove la figura della protagonista e dei deuteragonisti si divide in tre, Creonte viene “dimezzato”, Ismene viene vista nella sua doppia faccia, Tiresia diviene una novella Cassandra e la corifea è donna che guida sapientemente tutto il coro ed interloquisce con i personaggi principali ed il pubblico.

La regia è curata dalla prof.ssa Maria Diletta Martucci, aiuto Regia le prof.sse Elisabetta Carluccio e Daniela Izzo, coordinamento musicale del prof. Gaetano Leone, le scenografie sono state progettate da Martika Lamacchia e Samuele Gigliola della classe V sez. B del Liceo “E. Simone”, le proiezioni scenografiche a cura della Prof.ssa Barbara Arrigo, scenografia prof.ssa Barbara Arrigo.

Segue elenco attori:

La Corifea prof.ssa Daniela Franco

Antigone prima : Carla Salzano

Antigone seconda : Sofia Masi

Antigone terza : Caroline Pratley

Ismene prima :Sofia Masi

Ismene seconda : Rossella Tomaselli

Creonte primo :Antonio Francesco De Marco

Creonte secondo : Antonio Sergio Marelli

Custode primo: Antonio Paolo Petrosino

Custode secondo : Gianpaolo Pierri

Messo primo: Eleonora Cazzorla

Messo secondo: Simone Pungente

Tiresia: Claudia D’Errico

Coro e corifei : Michelle Bistanti, Ros Consoli, Serena Iaia, Renée Luperti, Gianluigi Menga, Gianpaolo Pierri, Andrea Quaranta, Beatrice Romano.

Eterna Antigone, con le sue leggi non scritte, che postulano come assunto un’umanità in cui viga il valore della prossimità, valore che supera e rende anche superflue le leggi scritte e ancor più annulla i decreti degli autocrati.