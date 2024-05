Domani al via “Hortus Ostuni”

L’appuntamento è per le 10:30 di domani, sabato 11 maggio, nella villa comunale “Sandro Pertini” di Ostuni. Nel polmone verde al centro della Città Bianca prende il via l’edizione primaverile di Hortus Ostuni, la mostra mercato che in questi dieci anni e sin dall’esordio si è rivelata non solo appuntamento imperdibile per gli appassionati del verde e dei giardini e palcoscenico delle bellezze e delle particolarità, ma anche privilegiata offerta di percorsi di conoscenza per la salvaguardia del benessere del pianeta.

Ad inaugurare l’edizione primaverile del decimo anno della manifestazione, Pierangelo Argentieri, presidente Hortus Puglia; Angelo Pomes, Sindaco di Ostuni; Angelo Prudentino, docente nell’Istituto Tecnico Agrario “Pantanelli-Monnet”; Bonaventura Cucci, presidente Gal Alto Salento; Laura Greco, Assessore Attività produttive e Agricoltura Comune di Ostuni; Niki Maffei, Assessore al Turismo Comune di Ostuni. Il tempo necessario al taglio del nastro e si entra subito nel vivo con “Naturalis – La Cosmesi bio, cibo per la pelle”, evento che vede l’intervento di Domenico Scordari, Presidente e Ceo Naturalis, con l’introduzione dell’agronomo Angelo Giordano, mentre alle 12:15 è previsto “Garden Therapy: Il Giardinaggio come pratica di inclusione sociale”, con l’intervento della dott.ssa Ezia Nacci de ‘Il Cielo in una Stanza’(Centro Sociale Polivalente per diversamente abili e Servizio di Tutoraggio) di Fasano, introdotta da Vincenzo De Leonardis, segreteria e ufficio stampa Hortus Puglia.

Animata da oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia e con un fittissimo programma di incontri-dibattito e laboratori, tavole rotonde e presentazioni di libri, altri momenti di aggregazione e dimostrazioni pratiche, Hortus Ostuni chiuderà i battenti domenica 12 maggio a sera. «I tre temi principali di Hortus quest’anno spaziano dalla volontà di salvaguardare il benessere del nostro territorio attraverso azioni concrete, all’inclusione sociale a tutti i livelli, alla valorizzazione del rapporto uomo-natura come condizione necessaria di sopravvivenza armoniosa», ha ricordato Pierangelo Argentieri, presidente di Hortus Puglia, mentre l’assessore all’Ambiente e Vice sindaco del Comune di Ostuni, Giuseppe Tanzarella ha ribadito: «Tenevo che il Comune di Ostuni ed il settore Ambiente potessero esprimersi all’interno di questo contesto privilegiato. Il verde, Hortus, richiama certamente la cura della nostra flora e del nostro ecosistema e non ci potevamo esimere dal partecipare convintamente. Portiamo all’interno della manifestazione una nostra esperienza ed un nostro progetto – ha aggiunto -, che abbiamo avviato e voluto con il settore Ambiente, che è quello del recupero della pianta marina della Posidonia e quindi utilizzare la pianta per mitigare gli effetti dell’erosione costiera nei nostri luoghi. Obiettivo dichiarato: interrompere il concetto di Posidonia come rifiuto ed iniziare a considerarla come risorsa naturale per ciò che rappresenta: un misuratore della biodiversità e dell’ecosistema marino». La vicepresidente di Hortus Puglia, Alma Sammarco, ha quindi sottolinea come «media partner della manifestazione è la prestigiosa rivista Gardenia, il periodico italiano di riferimento per il giardinaggio e la cultura del verde. Nel ricco programma di incontri e laboratori – ha sottolineato – questa rivista festeggia, proprio ad Hortus con la quale vanta un decennio di collaborazione, i suoi 40 anni di pubblicazione. E lo fa in grande stile, con uno spazio espositivo davvero interessante nel quale sarà possibile poter avviare una conoscenza dettagliata con la rivista».