DOMANI ALL’ALBERGHIERO PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DELLA BIENNALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Al Pertini di Brindisi si presentano i progetti di Marketing degli allievi del Percorso Biennale di alta

specializzazione 2021-2023 “Culinary and Management Specialist on Board”, promosso dall’ITS

Turismo e Beni Culturali di Puglia in collaborazione con Costa Crociere SpA.

Domani, 26 Gennaio 2022, alle ore 10:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero Pertini di

Brindisi, gli allievi del Percorso Biennale 2021-2023 “Culinary and Management Specialist on Board

presenteranno i risultati del modulo Marketing, web Marketing e social media marketing della

ristorazione tenuto dal docente Matteo Robustella. I ragazzi divisi in gruppi, calandosi nei panni di

proprietari di una realtà ristorativa, hanno studiato una strategia di Marketing e comunicazione per il

lancio virtuale del loro ristorante.

Una testimonianza diretta e concreta di ciò che si può realizzare nell’ambito di un’aula o di un

laboratorio ITS, alla presenza di Istituzioni ed esponenti del settore di riferimento, quello dell’industria

turistica e ricettiva.

Saranno, infatti, presenti ai lavori, Sebastiano Leo Assessore Formazione e Lavoro Regione Puglia,

Emma Taveri, Assessore al Turismo Comune di Brindisi, Marcello Castellano DS Istituto Pertini,

Giuseppa Antonaci Presidente ITS Turismo Puglia, Erika Timossi HR Talent Acquisition & Preboarding Training Specialist Costa S.P.A., Matteo Robustella Presidente ENESAG, Luigia

Ciuffreda Vice presidente Slow Food Puglia, Luca Pappagallo Giornalista, chef e CEO di Casa

Pappagallo, Alex Sorini Revelli Gastrosofo, professore dell’Università San Raffaele, giornalista

culture e politiche Alimentari, Nunzia Bellomo Food Blogger, Pasquale Stefanizzi Dpixel Banca

Sella, Pippo Onorati fotografo,Regista e art director di Gambero Rosso.