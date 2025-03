Domani alle ore 11 lo scoprimento della nuova targa toponomastica “Largo Angeli del SAR”

Venerdì 7 marzo 2025 alle ore 11:00, in Contrada Baroncino, nei pressi dell’Aeroporto di Brindisi, verrà inaugurata la nuova targa toponomastica in marmo per ricordare gli 8 componenti dell’equipaggio dell’elicottero HH-3F del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare caduti il 23 ottobre 2008 in Francia a causa di un incidente di volo.

Il velivolo partecipava ad un’esercitazione congiunta tra Italia e Francia. L’equipaggio si stava trasferendo da Dijon a Florennes, in Belgio, dove avrebbe partecipato a un addestramento multinazionale chiamato “Tactical Leadership Programme”. L’elicottero caduto era decollato giovedì mattina da Brindisi e aveva fatto scalo a Rimini. Dopo il rifornimento a Dijon, era ridecollato alla volta di Florennes.

A testimonianza del legame che unisce la Città di Brindisi all’Arma Azzurra e dell’attenzione che la stessa riserva al ricordo del sacrificio dei suoi uomini, manifestando vicinanza e gratitudine a quanti contribuiscono al suo prestigio e onore, alla presenza delle massime autorità civili e militari locali, dei familiari dei caduti e delle Associazioni d’Arma della provincia di Brindisi il sindaco di Brindisi Dott. Giuseppe Marchionna e il comandante del 84° Centro SAR di Gioia del Colle, Tenente colonnello Ivano Sorrentino, sveleranno la nuova targa toponomastica.