DOMANI ANCHE A BRINDISI LA GIORNATA EUROPEA DEGLI AMICI DEI MUSEI

XIX Giornata Nazionale – I Giornata Europea degli Amici dei Musei 2022

BRINDISI

Auditorium Museo archeologico “F. Ribezzo ” sabato, 8 ottobre 2022, ore 10:00-12:30

Convegno : “Giardini in Arte, ovvero della trasformazione della natura per ricavarne un’opera”

A nome dell’associazione AMICI DEI MUSEI BRINDISI sono lieta ed onorata di annunciare il conferimento della Medaglia d’Argento del Presidente della Repubblica alla manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana degli Amici dei Musei – FIDAM con il patrocinio del Ministero della Cultura, sul tema condiviso “Giardini in Arte” nella giornata di Sabato, 8 ottobre 2022, in occasione della XIX Giornata Nazionale – I Giornata Europea degli Amici dei Musei e mi pregio di comunicare che il progetto proposto dalla sezione locale AMICI DEI MUSEI BRINDISIcon la seguente denominazione:

“Giardini in Arte, ovvero della trasformazione della natura per ricavarne un’opera”

èstato ammesso tra le iniziative programmate che saranno condivisein streamingtra tutte le Associazioni federate in Italia ed Europa come da programma allegato

FIDAM, opera unitamente alla World Federation of Friends of Museums – WFFM, organizzazione internazionale senza scopo di lucro, fondata nel 1975 per promuovere in tutto il mondo la cooperazione tra i Friends of Museums, aumentare la condivisione di esperienze e incoraggiare la conservazione del patrimonio culturale, promuovendo l’adesione del maggior numero possibile di federazioni e associazioni di Amici dei Musei in tutto il mondo, contando membri provenienti da 25 paesi delle Americhe, Asia, Europa le cui federazioni e associazioni rappresentano un milione e mezzo di Friends of Museums.

AMICI DEI MUSEI BRINDISI – senza scopo di lucro – federata FIDAM, con sede a Brindisi presso l’edificio detto “Casa del Turista” – Saletta 1° piano, promuove dal 2006 la conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, materiale e immateriale e, nel tempo, ha svolto numerose iniziative culturali in linea con le finalità associative e le azioni di promozione e valorizzazione dell’intero territorio provinciale.

Il convegno che si svolgerà sabato, 8 ottobre 2022, rappresenta la restituzione iniziale delle attività del laboratorio permanente proposto dalla sezione AMICI DEI MUSEI BRINDISI in vista della I Giornata EuropeaeXIX Giornata Nazionale degli Amici dei Musei dopo che, a maggio scorso, esso era stato avviato sui temi della rigenerazione e valorizzazione paesaggistica, denominato “Approdi e Partenze” aperto alla cittadinanza residente e temporanea, agli studenti ed alle studentesse, docenti e genitori degli studenti stessi, con l’obiettivo di promuovere iniziative per la conoscenza e l’approfondimento del patrimonio culturale e per l’accrescimento della capacità attrattiva del territorio locale e provinciale in rapporto alla sua storia, all’azione di salvaguardia, tutela e cura dell’eredità culturale nonché della cultura dell’accessibilità, integrata – secondo i principi della Federazione Italiana delle Associazioni degli Amici dei Musei – dall’apporto dei diversi linguaggi dell’arte e delle varie espressioni artistiche, a cui hanno aderito diverse istituzioni scolastiche e la Provincia di Brindisi ha riconosciuto il patrocinio morale.

È dunque con vero piacere che invitiamo al convegno che si terrà presso l’auditorium del Museo archeologico “Francesco Ribezzo” sabato, 8 ottobre 2022, ore 10:00-12:30 dal titolo

“Giardini in Arte, ovvero della trasformazione della natura per ricavarne un’opera”

Intervengono:

Maria Rosaria Cipparrone – architetto, con una riflessione sull’area della Cripta San Biagio;

Giacomo Carito – Società di Storia Patria per la Puglia – Brindisi su La Valigia delle Indie 1870-1914;

Cinzia Dilauro – Direttrice editoriale della Rivista quiSalento

Rocky Malatesta – Presidente Consorzio di gestione Torre Guaceto

Michele Claudio Masciopinto – Direttore del C.R.E.S.T.A. e responsabile del MuMaF;

Anna Trono – Professore di Geografia economico politica e di Geografia del turismo – Università del Salento

La manifestazione è realizzata con il patrocinio di: Provincia di Brindisi, Città di Brindisi, Comune di San Vito dei Normanni, gli Ordini professionali degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori e dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Brindisi.