Domani anche a Brindisi si celebra il 173^ anniversario della Polizia di Stato

Il 10 aprile 2025, la Polizia di Stato celebra il 173° Anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma e che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato.

Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal motto #essercisempre.

Anche quest’anno, le celebrazioni si svolgeranno a Brindisi, con inizio alle ore 09.00 con la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti della Polizia di Stato nel piazzale interno della Questura.

Alle ore 11.00, Piazza Duomo, che per l’occasione accoglierà le massime Autorità civili, militari e religiose locali e dei familiari delle vittime del dovere, dell’ANPS, nonché dei rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni scolastiche locali, farà da palcoscenico alla cerimonia, durante la quale si procederà alla consegna dei riconoscimenti per merito di servizio al personale premiato.

Al termine dei momenti istituzionali si passerà alla premiazione degli alunni delle classi vincitrici del progetto/concorso “Pretendiamo Legalità”, per poi concludere le celebrazioni con i canti e le esibizioni coreografiche dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi e del Liceo Coreutico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, accompagnati al pianoforte dal Maestro Federico Dell’Olio e dalla violinista Francesca Palmisano.

Sulla Piazza dove si erge l’incantevole Cattedrale di San Giovanni Battista e il “Museo Archeologico Provinciale Ribezzo”, saranno predisposti gli stand degli uffici e delle specialità della Polizia di Stato.

Domani, dalle 8 alle 14, è previsto sempre su Piazza Duomo il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli con rimozione degli stessi, inoltre, è vietata la sosta su tutta l’area di parcheggio che circonda Piazza Santa Tresa (restano escludi dal divieto i veicoli di servizio e delle Autorità).