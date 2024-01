Domani Brindisi paralizzata per la protesta del mondo agricolo

A causa del corteo dei mezzi agricoli/trattori organizzato dal C.R.A. – per la mobilitazione dovuta alla crisi del comparto agricolo – nella mattinata di domani, 1 febbraio, sono previsti, nel centro abitato di Brindisi, forti rallentamenti alla circolazione veicolare nell’arco della mattinata. In particolare i manifestanti, che si raduneranno nelle prime ore della mattina presso il parcheggio adiacente il centro commerciale Le Colonne, muoveranno intorno alle ore 8,45 seguendo il seguente itinerario: strada per Lo Spada, S.S. 7 in direzione centro abitato di Brindisi, cosiddetto incrocio della morte, via Appia, via Osanna, via Ponte Ferroviario, via Provinciale San Vito, via de’ Carpentieri, via Bastioni San Giorgio, piazza Crispi (Stazione ferroviaria), via Bastioni Carlo V, via Bastioni San Giacomo, via Provinciale per Lecce, Strada comunale 80/svincolo Bozzano, via Martiri delle Fosse Ardeatine, Strada E90 per Lecce. Si consiglia di percorrere le predette vie con mezzi di trasporto nell’arco della mattinata (tra le ore 9 e le ore 13) solo se strettamente necessario, preferendo strade alternative limitrofe che saranno, comunque, interessate a notevoli rallentamenti.