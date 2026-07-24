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Domani Brindisi presenta il suo cartellone di eventi estivi

Conferenza stampa di presentazione di “Meridiani d’Estate 2026”, il cartellone di eventi culturali e di spettacolo organizzato dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

L’incontro si terrà domani, sabato 25 luglio, alle ore 10, nella Sala “Mario Marino Guadalupi” di Palazzo di Città, a Brindisi.

Nel corso della conferenza saranno illustrati il programma e le linee culturali del cartellone, che attraversa teatro, musica, letteratura, comicità, danza e tradizioni popolari, coinvolgendo il centro storico, il lungomare, i quartieri, i chiostri, le piazze e gli altri luoghi della città.

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