Domani Cobas Brindisi e Comitato per la Palestina saranno a Bari per il primo maggio

DOMANI COBAS BRINDISI E COMITATO CONTRO IL GENOCIDIO DEL POPOLO PALESTINESE,CONTRO IL RIARMO, PER LA PACE SARANNO A BARI PER IL PRIMO MAGGIO.BOBO APRILE



“L’assemblea unitaria per il Primo Maggio a Bari”,composta da gruppi di tutta la Puglia, conferma il corteo a Bari per l’1 Maggio con partenza alle ore 10,00 da Piazza della Libertà con arrivo al consolato onorario di israele in via Calefati.

Quello che è accaduto questa notte alla Global Sumud Flotilla con gli attacchi realizzati in acque internazionali,vicino Creta, da imbarcazioni e navi da guerra israeliane rafforza le nostre idee e la solidarietà al Popolo Palestinese.

E’ la stessa Global Sumud Flotilla ad invitare alla mobilitazione contro gli atti di pirateria internazionale realizzati da israele.

La nostra solidarietà va agli equipaggi e a Toni la Piccirella , componente del direttivo della Global Sumud Flotilla, che con tanto coraggio continua a guidare le barche partite da Bari in rotta verso Gaza .

Il Primo Maggio è quindi una giornata di lotta contro chi sta trasformando il pianeta in unico scenario di guerra.

L’Assemblea invita tutti a scendere in piazza contro quella che definiamo una guerra economica , sociale ,militare, contro i popoli del mondo.

Assistiamo anche alle pavide posizioni del governo Meloni, che dopo aver seguito in gran silenzio tutte le avventure di Trump e Netaynahiu, sembra essersi svegliata di fronte ad una crisi internazionale che ormai l’ha travolta.

Chiediamo al Sindaco di Bari , al presidente della Provincia , al Presidente della Regione Puglia , di dichiarare la presenza del consolato onorario israeliano a Bari una presenza di guerra per tutti i suoi legami con il complesso economico ed militar-industriale in Puglia e come tale deve essere chiuso.

Il resto sono chiacchere .

Per la Assemblea unitaria per il Primo Maggio