Domani comizio conclusivo per i 5 Sì in Piazza della Vittoria

Di Cesare: «La democrazia si pratica anche con una matita davanti a una scheda»

Il referendum promosso dalla CGIL rappresenta una delle più importanti occasioni di partecipazione democratica degli ultimi anni. Cinque i quesiti su cui siamo chiamati a esprimerci, cinque temi concreti che riguardano milioni di persone: contrasto all’abuso dei contratti a termine, ripristino dell’articolo 18 per tutelare chi viene licenziato ingiustamente, rafforzamento della prevenzione contro gli infortuni e maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, abrogazione delle norme che impediscono ai giudici di valutare la proporzionalità nei licenziamenti durante il periodo di prova, estensione dei diritti di cittadinanza per una società più giusta e inclusiva. Una sfida che parte dal lavoro e dalla dignità, e chiama ognuno ad assumersi la propria responsabilità.

In questo percorso, l’appuntamento conclusivo della campagna brindisina si terrà domani, venerdì 6 giugno alle ore 18.00 in Piazza della Vittoria. Il Comizio conclusivo dei 5 Sì, organizzato dal Comitato Referendario Brindisi e dalla Carovana Cittadinanza ARCI, sarà un momento di parola pubblica, mobilitazione e comunità.

Coordinerà i lavori Antonella Montanaro, segretaria organizzativa della CGIL Brindisi. Interverranno Antonella Albergo per l’Unione degli Studenti Puglia, Angelo Leo per Rifondazione Comunista, Claudio Michele Stefanazzi in rappresentanza del Partito Democratico, Roberto Fusco per il Movimento 5 Stelle, Riccardo Rossi per Europa Verde–AVS, Donato Peccerillo presidente dell’ANPI di Brindisi, Vanessa Maci per ARCI Brindisi e Valerio D’Amici per Libera Brindisi. Concluderà la serata Jorge Torre, della segreteria nazionale CGIL.

Al termine degli interventi, dalle ore 20.00, è previsto il concerto della band Positive Vibes, che chiuderà in musica la campagna referendaria brindisina.

Massimo Di Cesare, segretario generale della CGIL Brindisi, dichiara: «Con questa iniziativa chiudiamo un percorso fatto di assemblee, volantinaggi, confronti nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle piazze. Abbiamo parlato con le persone, ascoltato, spiegato. Il comizio di domani è il nostro modo per dire che la democrazia si pratica. E lo si fa anche con una matita, davanti a una scheda. Votare è il modo più semplice e potente per cambiare davvero le cose».