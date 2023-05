DOMANI CONFCOMMERCIO BRINDISI INCONTRA LO SPORT!

La Confcommercio di Brindisi ha promosso un incontro con Associazioni e società sportive presso la propria sede, in via A.B. Sabin, 2 (Zona Industriale – Brindisi). L’appuntamento è per le ore 15.00 di domani – mercoledì 3 maggio 2023.

Nell’occasione saranno presentati la campagna associativa, le convenzioni sottoscritte con attività commerciali e teatri ed i servizi che Confcommercio Brindisi metterà a disposizione a tutti coloro che operano nel mondo dello sport.

Nella stessa occasione sarà programmato un incontro per la costituzione del Sindacato dello Sport aderente a Confcommercio.