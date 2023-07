DOMANI CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA “VERDI IN CITTA'”

Conferenza stampa di presentazione della rassegna “Verdi in Città”



Domani mercoledì 12 luglio, con inizio alle ore 10, nella Sala del Capitello di Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi, sarà presentata alla stampa “Verdi in Città”, rassegna di musica e teatro in programma tra luglio e agosto nella città di Brindisi. All’incontro parteciperanno il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Paolo Ponzio, il presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Stefano Miceli, il direttore del Polo BiblioMuseale di Brindisi, Emilia Mannozzi, e il direttore artistico del Verdi, Carmelo Grassi.