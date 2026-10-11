Domani conferenza stampa a Brindisi del Comitato contro il Genocidio del popolo palestinese

Il Comitato contro il Genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo, per la Pace, di Brindisi invita gli operatori della informazione ad una conferenza stampa Lunedì 12 Ottobre alle ore 10,00 presso la sede del Cobas in viale Commenda al numero 74 .

In questa sede i rappresentanti del Comitato esporranno le motivazioni della protesta contro la nave israeliana “crown iris”, la quale sarà proveniente dal porto di Haifa in israele a quello di Brindisi il 15 Ottobre.

La nave arriva alle 8,30 ma noi del Comitato di Brindisi insieme ad altri saremo già dalle 5,30 all’appuntamento a piazzale Spalato.

Invitiamo tutti/e ad arrivare entro le 7,00 della mattina del 15 Ottobre in modo tale da distribuirci ai tre ingressi del porto interno che sono giardinetti di Piazza Vittorio Emanuele , piazzale Spalato , proseguendo per la strada del cimitero la discesa per l’ingresso di fronte allo stabilimento Avio.

Invitiamo inoltre quelle che hanno barche disponibili a svolgere azioni simboliche contro l’arrivo della nave.

Il Comitato ha chiesto in una lettera inviata alle diverse autorità Sindaco di brindisi, Prefetto di Brindisi, Autorità Portuale , Provincia di Brindisi, Presidente Provincia di Brindisi, di non far arrivare la nave a Brindisi ; il motivo risiede in quello che è successo lo scorso anno, sempre all’arrivo sempre di questa nave.

La città di Brindisi non può permettere che queste persone attacchino fisicamente chi sta realizzando una manifestazione pacifica ed il gesto più gentile mostrato loro era quello che gli avrebbero tagliato la gola, se nelle condizioni di poterlo fare.

Non possiamo permettere di trasformare la loro presenza in un problema di ordine pubblico.

La città di Brindisi, una città conosciuta in tutto il mondo per la solidarietà dimostrata per gli esodi Albanesi, sa da che parte stare e lo dimostrerà ricacciando in mare una nave usata spesso per scopi militari ; quando viene usata per “turismo di guerra” ricordiamo che i cittadini israeliani sono militari da quando nascono fino a quando muoiono.

A dimostrazione della loro arroganza sono ormai decine gli episodi di cittadini e militari israeliani che attaccano ed inveiscono pesantemente contro cittadini italiani a passeggio ,distruggendo B&B e locali.

Il 15 Ottobre invitiamo tutte/i a scendere in piazza per fermare la Crown Iris e per dire No al Genocidio del Popolo Palestinese, contro riarmo e guerre,ad una situazione economica diventata ormai intollerabile a causa delle guerre di Israele e Usa.