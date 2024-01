Domani conferenza stampa dei Cobas per lo sciopero contro la crisi

Il Sindacato Cobas convoca presso la propria sede di Viale Commenda,74 una conferenza stampa per domani, lunedì 29 Gennaio, alle ore 9,30, per illustrare la giornata dello sciopero generale e del suo svolgimento.

Per il nostro Sindacato Cobas non sarà quella di Mercoledì 31 Gennaio una giornata facile ma l’affronteremo con coraggio. Questo perché le grandi organizzazioni sindacali non solo sono divise tra di loro ma addirittura alcune anche al loro interno , provocando così un terribile stallo di fronte ad una situazione a dir poco disastrosa.

Al corteo Cobas parteciperanno delegazioni di numerose vertenze occupazionali come Sir ,ex-GSE, Nubile ,precari Sanitaservice , Brindisi Multiservizi, Santa Teresa, comitato concorso vigili urbani,ed altre ancora, sociali come i pensionati ,cittadini in lotta per un nuovo modello di sviluppo, la voce del cittadino di San Vito sul problema Arneo, sanità pubblica,studenti per la scuola pubblica.

I rappresentanti di queste delegazioni e di altre che saranno presenti saliranno in Prefettura alla fine del corteo che arriva in Piazza Santa Teresa.

Il Cobas vuole costruire un “Fronte Unico” di tutte le vertenze occupazionali e sociali perché soltanto così si possono ottenere dei risultati dal Governo nazionale e Regionale.

Siamo fortemente preoccupati per come è finita la vertenza della Basell.

Secondo noi ha perso drammaticamente per come è stata gestita a cui potrebbero seguire le sconfitte anche per tante altre vertenze.

Il destino della città è nelle nostre mani!!!