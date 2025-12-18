Facebook Instagram
Domani conferenza stampa per illustrare le attività della Protezione Civile

In data 19 dicembre 2025, alle ore 11:00, presso la sala riunioni del Centro Polifunzionale della Protezione Civile, in
Strada della Torretta n. 44, alla presenza del Sindaco del Comune di Brindisi Dott. Giuseppe Marchionna e del
Dirigente del Settore di Polizia Locale e Protezione Civile Dott. Antonio Claudio Orefice, si terrà conferenza stampa
dedicata alla Protezione Civile.
Nel corso dell’incontro verranno illustrati, oltre le attività tenute nel corso del 2025, i seguenti progetti operativi in via
di realizzazione. In particolare:
➢ Piattaforma TEGIS: si tratta di uno strumento per la gestione delle calamità naturali. Nel 2025 il Comune di
Brindisi si è dotato di due componenti della piattaforma TEGIS, strettamente connessi al Piano comunale di
Protezione Civile nativo digitale:

  1. Un sistema di gestione delle calamità di cui sono dotati il Servizio comunale di P.C. ed il Centro
    operativo Comunale (C.O.C);
  2. Un sistema di allertamento della popolazione innovativo e performante. Ogni cittadino, residente e
    non, potrà scaricare “App24”, in cui è attivo il canale Tegis24 per i messaggi durante l’emergenza:
    rappresenta un sistema di allertamento su base comunale certificato dall’Autorità per la
    Cybersicurezza Nazionale.
    ➢ Progetto Brindisi Smart City Port, Lotto7, Waterfront: il Comune di Brindisi, in partnership con
    l’Università del Salento, ha avviato il progetto “Brindisi Smart City Port”, un’iniziativa strategica finanziata
    dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del programma PAC Infrastrutture e Reti 2014-
    2020.
    Al centro del sistema, una piattaforma di early warning che integrerà i sensori IoT di ultima generazione,
    telecamere intelligenti con algoritmi di intelligenza artificiale, droni per il monitoraggio aereo, stazioni meteo
    e meteo-radar per la previsione di eventi meteorologici estremi.
    Saranno presenti alla conferenza il Disaster Manager, Dott. Francesco Maria Ermani, e in videoconferenza la Dott.ssa
    Antonella Longo dell’Università del Salento.
    Il Dirigente
    Antonio OREFICE
