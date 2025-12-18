Domani conferenza stampa per illustrare le attività della Protezione Civile

In data 19 dicembre 2025, alle ore 11:00, presso la sala riunioni del Centro Polifunzionale della Protezione Civile, in

Strada della Torretta n. 44, alla presenza del Sindaco del Comune di Brindisi Dott. Giuseppe Marchionna e del

Dirigente del Settore di Polizia Locale e Protezione Civile Dott. Antonio Claudio Orefice, si terrà conferenza stampa

dedicata alla Protezione Civile.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati, oltre le attività tenute nel corso del 2025, i seguenti progetti operativi in via

di realizzazione. In particolare:

➢ Piattaforma TEGIS: si tratta di uno strumento per la gestione delle calamità naturali. Nel 2025 il Comune di

Brindisi si è dotato di due componenti della piattaforma TEGIS, strettamente connessi al Piano comunale di

Protezione Civile nativo digitale:

Un sistema di gestione delle calamità di cui sono dotati il Servizio comunale di P.C. ed il Centro

operativo Comunale (C.O.C); Un sistema di allertamento della popolazione innovativo e performante. Ogni cittadino, residente e

non, potrà scaricare “App24”, in cui è attivo il canale Tegis24 per i messaggi durante l’emergenza:

rappresenta un sistema di allertamento su base comunale certificato dall’Autorità per la

Cybersicurezza Nazionale.

➢ Progetto Brindisi Smart City Port, Lotto7, Waterfront: il Comune di Brindisi, in partnership con

l’Università del Salento, ha avviato il progetto “Brindisi Smart City Port”, un’iniziativa strategica finanziata

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del programma PAC Infrastrutture e Reti 2014-

2020.

Al centro del sistema, una piattaforma di early warning che integrerà i sensori IoT di ultima generazione,

telecamere intelligenti con algoritmi di intelligenza artificiale, droni per il monitoraggio aereo, stazioni meteo

e meteo-radar per la previsione di eventi meteorologici estremi.

Saranno presenti alla conferenza il Disaster Manager, Dott. Francesco Maria Ermani, e in videoconferenza la Dott.ssa

Antonella Longo dell’Università del Salento.

Il Dirigente

Antonio OREFICE