DOMANI CONFERENZA STAMPA PER LA PRESENTAZIONE DEL NUDE ART FEST 2022

Domani, Martedì 18 ottobre, alle ore 11.00, nell’Auditorium dell’ex convento Santa Chiara di Brindisi, si terrà la conferenza stampa di presentazione del NUDE Art Fest che si svolgerà dal 21 al 23 ottobre a Brindisi.

Nel corso della conferenza, le realtà organizzatrici del festival, “La Collettiva Transfemminista Queer – Brindisi” e il circolo ARCI “ Community Hub – Brindisi presenteranno i temi, le attività e gli ospiti della seconda edizione del Nude Art Fest, dedicata ai “corpi in movimento” – tre giornate che si svilupperanno negli spazi dell’Ex Convento Santa Chiara gestiti da “Yeahjasi Brindisi spazio musica”.

“Corpi in movimento” è appunto il titolo dell’edizione 2022 del festival brindisino, che in quest’edizione si prefigura come un’esperienza immersiva, ricca di attività interattive, laboratori e incontri: un viaggio, dunque, un percorso tra tante, diverse e uniche esperienze, storie di corpi che cambiano, che transitano e superano frontiere.

Ognuna delle tre giornate avrà una tematica diversa: migrazione, transizione e accessibilità faranno da cornice semantica alle attività permanenti e saranno affrontate nella parte serale di ogni giornata del festival, con i tre focus – momenti di approfondimento mediati dalla presenza di ospiti che, partendo dalle rispettive esperienze, stimoleranno dibattiti e riflessioni collettive.

La Collettiva Transfemminista Queer – Brindisi

Circolo ARCI “ Community Hub – Brindisi