DOMANI CONFERENZA STAMPA PER REGISTRO RICONOSCIMENTO DI GENERE

Domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 11.00, nell’Auditorium dell’ex convento Santa Chiara di Brindisi,nei pressi del Duomo, si terrà la conferenza stampa della Collettiva TFQ di Brindisi e Community Hub.

Come da impegno preso durante la giornata sulla transizione all’interno del NUDE artfest 2022, gli organizzatori dell’evento, in concomitanza della giornata del TdOR, hanno consegnato ieri all’ufficio protocollo del Comune di Brindisi una proposta di ordine del giorno che impegna il governo cittadino ad istituire il Registro per il riconoscimento del genere di elezione, il cosiddetto Registro Alias come già avvenuto in molte città italiane e ad aderire alla Rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) come annunciato ma che ancora non risulta essere avvenuto.

Nel corso della conferenza, “La Collettiva Transfemminista Queer – Brindisi” e il circolo ARCI “Community Hub” di Brindisi illustreranno le azioni intraprese a partire dall’esito della seconda edizione del NUDE artfest.

La Collettiva Transfemminista Queer – Brindisi

Circolo ARCI “ Community Hub – Brindisi