Domani convegno del SIAP (Sindacato Polizia) sul tema “La prudenza non ha età”

Domani, Giovedì 27 Febbraio 2025 dalle ore 17 presso l’Oratorio dei Salesiani sito in via Appia a Brindisi, la Segreteria Provinciale S.I.A.P. di Brindisi organizza il Convegno “La prudenza non ha età’!!” I comportamenti da adottare per prevenire le Truffe agli anziani. Saluti Dr. Giampietro LIONETTI Questore della Provincia di Brindisi, Cosimo SORINO Segretario Provinciale Generale Siap Brindisi, Piera DELL’ANNA Presidente Associazione 50&Più Brindisi, Davide SCIURTI Segretario Provinciale Fismic-Confsal Brindisi. Modera il convegno il giornalista Renato RUBINO. interverranno Dr. CANTANNA Eugenio Dirigente UPGSP Questura Brindisi, LOMBARDI Walter Responsabile Sezione Polizia Cibernetica Brindisi e drssa BACCARO Laura Psicologa. Conclusioni affidate a don Giancarlo D’ERCOLE Parroco della Struttura.