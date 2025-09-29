Facebook Instagram
Domani due conferenze stampa organizzate dall’Amministrazione Comunale di Mesagne

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Mesagne hanno organizzato due conferenze stampa per domani, martedì 30 settembre, sui seguenti argomenti:

  • Ore 10:00 – Presentazione novità e servizi migliorativi della raccolta differenziata, a seguito del passaggio di cantiere alla nuova ditta;
  • Ore 10:30 – Presentazione stagione teatrale per scuole e famiglie, in collaborazione con “Koreja – Centro di produzione teatrale”.

Gli incontri si terranno presso il Comune di Mesagne, nella stanza del primo cittadino.

