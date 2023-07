DOMANI E DOMENICA LE GIORNATE DEL TESSERAMENTO DI FORZA ITALIA

Nei giorni di sabato 29/07 e domenica 30/07, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, a Brindisi, nei pressi della spiaggia di Calamaterdomini, si terranno le “Giornate del tesseramento di Forza Italia”.

“È presente un clima di entusiasmo.

Prosegue così la campagna tesseramenti e ci impegniamo per far si che in queste giornate dedicate, tanti cittadini aderiscano a Forza Italia, consentendo loro di diventare parte integrante e protagonisti nella crescita del nostro Movimento. Vi aspettiamo!”

Donato Maggi (Coordinatore Provinciale FIG Brindisi)