DOMANI E SABATO GLI STUDENTI BRINDISINI INCONTRANO LA BELLEZZA

Venerdì 19 e sabato 20 gli studenti della Città di Brindisi raccontano la bellezza

Giunge alla fase finale il progetto Adotta un Monumento, che vede protagonisti gli studenti

delle scuole brindisine di ogni ordine e grado. Il 19 e il 20 maggio, dalle ore 10 alle ore 12, i

partecipanti si cimenteranno nel ruolo di guida presso i monumenti che hanno simbolicamente

adottato. Adotta un Monumento, promosso dalla Associazione Le Colonne e dal settore Beni

monumentali del Comune di Brindisi, è un progetto di educazione permanente al rispetto e alla

tutela del patrimonio storico-artistico e muove dal riconoscimento della centralità della scuola

nella formazione della cultura e dei comportamenti dei cittadini. Le giovani generazioni

rappresentano il soggetto privilegiato per l’affermazione di una nuova consapevolezza del bene

culturale. Anche quest’anno numerosi gli studenti che hanno aderito al progetto: circa mille, tra

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

La cittadinanza è invitata a partecipare alle giornate conclusive che avranno luogo

secondo il seguente calendario:

Venerdì 19 Maggio:

Palazzo Montenegro e Lungomare Regina Margherita – I.C. Sant’Elia Commenda

Colonne Romane/Casa di Virgilio – I.C. Centro

Scuole Pie – I.C. Centro

Fontana Tancredi – I.C. Centro

Piazza Duomo e Duomo – I.C. Centro

Fontana delle Ancore – I.C. Centro

Ex Convento Santa Chiara – I.C. Centro

Palazzina Belvedere, Collezione Archeologica Faldetta – I.C. Centro

Piazzetta della Zecca – I.C. Centro

Monumento al Marinaio d’Italia – I.C. Centro

Monumento ai Caduti, Piazza Santa Teresa – I.C. Centro

Casa del Turista – I.C. Centro

Tempio di San Giovanni al Sepolcro – I.C. Bozzano-Centro

Palazzo Granafei-Nervegna e Capitello – I.C. Bozzano-Centro

Area Archeologica San Pietro degli Schiavoni – I.C. Bozzano-Centro

Piazza Mercato – Liceo Marzolla Leo Simone Durano

Teatro Verdi e Teatro Impero – IISS Ferraris De Marco Valzani

Villaggio Pescatori – IISS Ferraris De Marco Valzani

Chiesa di Santa Maria del Casale – I.C. Casale

Bassorilievo De Gennaro, Liceo “E. Palumbo” – Liceo “E. Palumbo”

Sabato 20 Maggio:

Monumento al Marinaio d’Italia – ITET Carnaro Marconi Flacco Belluzzi

Tempio di San Giovanni al Sepolcro – I.C. Bozzano-Centro

Palazzo Granafei-Nervegna e Capitello – I.C. Bozzano-Centro

Area Archeologica San Pietro degli Schiavoni – I.C. Bozzano-Centro

Nello specifico:

• Classe 2A dell’IC Centro Brindisi, plesso Livio Tempesta – Scuole Pie: ricostruzione di

una giornata di scuola del XVII secolo; disegni e foto dei personaggi illustri che frequentarono

la scuola.

• Classi 2A e 2B dell’IC Centro Brindisi, plesso San Lorenzo – Fontana delle ancore:

esposizione di disegni e recita di una filastrocca ideata per l’occasione, che riporta in rima le

notizie storiche sul monumento.

• Classe 2D dell’IC Centro Brindisi, plesso Salvemini – Piazzetta della Zecca:

Ricostruzione di una giornata di lavoro presso la zecca, con la riproduzione di monete

“Turnisi”. Disegni rappresentanti la leggenda del Cavallo Parato, che verrà anche raccontata da

un menestrello.

• Classe 4A dell’IC Centro Brindisi, plesso Salvemini – Fontana Tancredi: disegni di un

crociato, del matrimonio del figlio di Tancredi, degli stemmi posti sulla fontana; foto d’epoca

della fontana.

• Classe 5D dell’IC Centro Brindisi, plesso Salvemini – Colonne e Porto: leggenda sul mito

di Brento; realizzazione di un plastico che riproduce il disegno del Palladio sulla battaglia di

Cesare contro Pompeo nel porto di Brindisi; immagini e disegni sulle colonne e relativo

capitello.

• Le classi della Scuola Secondaria di primo grado dell’IC Centro Brindisi, plesso

Salvemini: Monumento ai Caduti, Casa del Turista, Monumento al Marinaio d’Italia,

Piazza Duomo, Palazzina del Belvedere, Ex Convento Santa Chiara: realizzazione di

pannelli illustrativi, opere pittoriche plastiche e musive, relative ai monumenti adottati.

• Liceo Marzolla Leo Simone Durano – Piazza Mercato: esposizione di una selezione di

lavori grafici e pittorici, realizzati dagli alunni dei diversi corsi di indirizzo, sul tema del

Patrimonio culturale della città di Brindisi. Nello specifico: Colonne Romane, Tempietto di San

Giovanni al Sepolcro, particolari decorativi del portale d’ingresso della Chiesa di San

Benedetto, immagini del porto e della città, pensati e strutturati nell’ambito delle attività

formative del Liceo, come studio, tutela e valorizzazione della città di Brindisi.

• Gli studenti della scuola secondaria di primo grado IC Casale Brindisi, plesso Kennedy –

Chiesa di S.Maria del Casale: presentazione di una ricerca storica.

• I.I.S.S. Ferraris De Marco Valzani: Villaggio dei Pescatori – mostra fotografica semi

permanente realizzata dagli studenti dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione”.

Si ringraziano:

Il Prefetto Michela Savina Lo Iacona, il Comune di Brindisi, il dott. Carmelo Grassi, Don

Mimmo Roma, Don Giovanni, parroco della Chiesa di Santa Maria del Casale, il dott.

Alessandro Perchinenna, il prof. Giacomo Carito, Roberto D’Ambrosio dell’associazione

Yeahjasi, Antonio

Melcore e l’Associazione Brindisi e Le Antiche Strade, Franco Romanelli per aver ospitato le

classi nei loro siti mettendo a disposizione luoghi e conoscenza.

Gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto:

I.C. Centro, I.C. Bozzano-Centro, I.C. Sant’Elia-Commenda, I.C. Casale, I.I.S.S. Ferraris De

Marco Valzani, Liceo “E. Palumbo”, I.T.E.T. Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi, Liceo

Marzolla Leo Simone Durano.

I Dirigenti Scolastici:

Angela Citiolo, Marialuisa Pastorelli, Lucia Portolano, Rita Ortenzia De Vito, Maria Oliva,

Pantaleo Raffaele Lattante, Maria Vittoria Caprioli, Carmen Taurino.

Gli insegnanti che hanno accompagnato i propri studenti in questo percorso:

R. Bufano, M. Pollio, S. Cosimi, R. Maletta, L. Capeto, T. De Luca, A. Nardelli, R. Buscicchio,

S. Fanelli, P. Decurione, A. G. Spada, T. Carone, I. Maiorano, P. Petrosillo, R. Dell’Atti, L.

Achenza, M. D’Astore, G. Rachero, C. Pennetta, A. Iaia, S. Zonno, D. Marrazza, C. Petese, G.

Danese, A. Panarese, A. Pino D’Astore, L. Del Sorbo, G. Ciracì, P. Dell’Anna, I. Florio, D.

Malerba, S. Perrone, G. Farina, L. Allegrini, A. Lisco, M. Vitale, C. Mazzotta, m. Renna, M.

Palmieri, R. Caputo, E. Norton, M. A. Rizzo, K. Muci, A. Maggiore, S. Zonno, C. Sardella, A.

De Benedictis, C. Rubino, F. Napolitano, F. Leuci, P. Vecchio, A. Gianniello, E. Miggiano, V.

Leone, G. Ardizzone, I. Papa.