DOMANI ESCE IL NUOVO ALBUM DI GIANLUIGI COSI “HANNO VINTO I BAMBINI”

Domenica 16 ottobre, in tutti gli store digitali, uscirà l’album di Gianluigi Cosi:”Hanno vinto i bambini”, una raccolta di canzoni che il cantante ha registrato da Fabio Masi in questi ultimi mesi.

“Hanno vinto i bambini” è un album di speranza e coraggio, di rivoluzione e fantasia​. Sono

canzoni per i bambini ma anche per i grandi, contro questa guerra orribile.

“Ninna nanna silenziosa​” è il brano ultimo che apre l’album​.

“Evviva la vita​” dedicata al progetto Camper Evviva, un progetto sui bambini,

un sogno di due ragazze che è diventato realtà,

CamperEvviva,

https://www.camperevviva.it

Due omaggi a Gianni Rodari​:

“Girotondo intorno al mondo” e “Favole al rovescio”.

Alcune canzoni utilizzate per le selezioni dello zecchino d’oro negli anni passati:

“Cielo zucchero a velo​”,

“Il twist dell’elefante”,

“Piera sulla mongolfiera”.

Arrangiamenti di​ Fabio Masi.

La copertina è del maestro​ Enzo De Giorgi​ che ha prodotto diverse opere dell’artista (Nessuno bacia Biancaneve, Betta caretta, Iole Girasole, editi ilraggioverde).

Edizioni​ Enrico Ranalli​ Urbanlife records.

Energy Power Label di​ Marianna Durastante.