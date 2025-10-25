Domani giornata di orientamento al Liceo “Palumbo” di Brindisi



La dirigente scolastica, i docenti e tutto il personale della scuola, invitano i futuri alunni e le loro famiglie al

2° OPEN DAY

che si svolgerà domenica 26 ottobre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la sede di via Achille

Grandi 17 a Brindisi.

Saranno presentati i laboratori di orientamento relativi alle discipline caratterizzanti i quattro indirizzi, i

ministage, gli incontri e i colloqui individuali, in presenza e on-line, per conoscere le attività extracurriculari

(PCTO, stage all’estero, progetti di arricchimento dell’offerta formativa) e le innovative metodologie

didattiche (CLIL, Esabac, metodo Orberg) che sostengono l’apprendimento nelle varie discipline.

Le docenti referenti Orientamento, proff. Rosa Memmola e Elisabetta Cariolo, illustreranno la ricca offerta

formativa che consente un’ampia possibilità di scelta tra:

Liceo delle Scienze Umane

Liceo Economico-Sociale

Liceo Linguistico

Liceo del Made in Italy

Anche quest’anno il personale di segreteria sarà a disposizione dei genitori che riterranno utile il supporto

degli uffici per l’iscrizione dei propri figli al primo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Per prenotazioni e informazioni, chiamare il 380 9034077 (anche whatsapp) o inviare un’e-mail a

orientamento@liceopalumbo.edu.it o visitare il sito www.liceopalumbobrindisi.it