DOMANI GIORNATA NAZIONALE DELLE PERSONE SCOMPARSE

Per sensibilizzare e richiamare l’attenzione sul complesso fenomeno, l’Ufficio del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse ha realizzato materiale informativo dedicato alle azioni da intraprendere, con informazioni utili tra cui il riferimento al numero unico di emergenza 1-1-2 da chiamare appena si sospetta la scomparsa e suggerimenti utili per i casi in cui sia coinvolta una persona anziana o un minorenne.

Il materiale informativo è reperibile sul sito del Commissario Straordinario per le persone scomparse.

Il soprarichiamato Commissario ha altresì predisposto l’allegata brochure con la quale vengono fornite indicazioni sulle iniziative da adottare per prevenire l’allontanamento di persone con danno cognitivo e su come agevolarne la ricerca e il ritrovamento in caso di scomparsa.

Tale brochure è rivolta sia ai familiari della persona a rischio di scomparsa, sia ai cittadini in quanto richiama l’attenzione sul comportamento da tenere quando si incontra una persona in evidente stato di disorientamento.