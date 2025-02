Domani il congresso della Cisl Fp Taranto/Brindisi

“In Cammino III – Le strade del lavoro pubblico” è il titolo del IV Congresso della Cisl Fp Taranto Brindisi che sarà celebrato domani giovedì 13 febbraio p.v., con inizio alle ore 9.30, presso l’Antica Masseria Martuccio, Contrada Martuccio, a Mesagne.

“Il Congresso rappresenta il momento più alto di democrazia interna – dichiara Massimo Ferri, Reggente della Cisl Fp di Taranto Brindisi, la cui relazione aprirà il congresso – e il dibattito che stimoleremo riguarderà la visione del lavoro pubblico non solo come insieme di norme e di tutele per lavoratori del pubblico impiego ma anche come valore che garantisce l’uguaglianza dei diritti per tutti i cittadini, sempre più messa in pericolo da una privatizzazione incalzante dei servizi pubblici”.

Parteciperanno al IV Congresso Aldo Gemma Segretario Generale Cisl Fp Puglia, Luigi Spinzi Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi e Angelo Marinelli Segretario Nazionale Cisl Fp, il quale concluderà del dibattito.

Seguiranno le operazioni di voto per eleggere il Consiglio territoriale che sarà immediatamente convocato per la elezione del nuovo Segretario generale e della nuova Segreteria.