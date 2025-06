Domani il primo appuntamento con le anteprime del festival “Un’emozione chiamata libro”: Giovanni Tosco presenta “Sparwasser. L’eroe che tradì”

Si apre domani, venerdì 14 giugno alle ore 19.00, nel suggestivo chiostro di Palazzo San Francesco, il primo appuntamento con le anteprime del festival “Un’emozione chiamata libro”, la storica rassegna letteraria della Città Bianca che quest’anno festeggia il traguardo dei trent’anni di attività (1995-2025).

Ospite della serata sarà il giornalista e scrittore Giovanni Tosco, che presenterà il suo libro “Sparwasser. L’eroe che tradì”, edito da Minerva. A dialogare con l’autore sarà Saturno Brioschi, in un incontro che promette di intrecciare storia, sport e politica.

Il libro

Sparwasser. L’eroe che tradì racconta una delle pagine più emblematiche del calcio e della Guerra Fredda. Il 22 giugno 1974, ad Amburgo, durante il Mondiale di calcio, per la prima e unica volta si affrontano in campo la Germania Ovest e la Germania Est. La partita, carica di significati politici e ideologici, segna l’incredibile vittoria della Germania Orientale grazie a un gol del centrocampista Jürgen Sparwasser, che diventa un simbolo per la propaganda del regime.

Ma la vera storia comincia dopo quel gol: Sparwasser, divenuto eroe a sua insaputa, rifiuta le imposizioni del sistema, affronta le contraddizioni del regime e, infine, sceglie la fuga per ritrovare sé stesso e la propria libertà.

L’autore

Giovanni Tosco, torinese, classe 1964, è giornalista dal 1989 presso Tuttosport, dove è tra i responsabili del settore calcio. Ha diretto la redazione genovese del quotidiano e cura una rubrica settimanale sull’editoria sportiva. Ha pubblicato numerosi saggi e biografie sportive, tra cui Mazzola. Tulèn, il capitano eterno (2024) e, con Sandro Bocchio, diverse opere dedicate alle grandi squadre italiane, ai Mondiali di calcio e a protagonisti come Valentino Rossi e Cristiano Ronaldo.

L’evento rientra nelle attività di avvicinamento all’edizione 2025 del festival “Un’emozione chiamata libro”, che si conferma come una delle manifestazioni culturali più longeve e significative del panorama pugliese.

Ingresso libero.