DOMANI IL PULLMAN AZZURRO DELLA POLIZIA DI STATO A FRANCAVILLA

Mercoledì 15 novembre il pullman azzurro

della Polizia di Stato in Piazza Giovanni XXIII

Il prossimo 19 novembre si celebrerà la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada”, un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato, ogni anno, alle persone decedute in incidenti stradali ed ai loro familiari.

In base ai dati Aci-Istat nel 2022 si sono registrati 165.889 incidenti (454 al giorno), 3.159 morti (8,7/g.), 223.475 feriti (612/g.). Gli incidenti sono spesso causati dai comportamenti sbagliati dei conducenti e dal mancato rispetto del Codice della Strada. Alla luce di questi dati è di fondamentale importanza introdurre strumenti preventivi rivolti in particolare alle nuove generazioni.

Nasce con questo obiettivo l’iniziativa di sensibilizzazione in programma mercoledì 15 novembre dalle 8.30 in piazza Giovanni XXIII in collaborazione con la Polizia di Stato che sarà presente con il suo pullman azzurro.

Nel corso della mattinata, promossa dall’Associazione ATO di Martina Franca con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, personale specializzato illustrerà alle bambine e ai bambini dei Comprensivi cittadini le norme sulla sicurezza stradale con l’ausilio di giochi, filmati e cartoni animati.

La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita.