DOMANI IL RIONE COMMENDA ACCOGLIE IL NUOVO VESCOVO MONS. CIOLLARO

Nel cuore del quartiere Commenda a Brindisi, la comunità della parrocchia S.Vito martire è in festa. Domani, sabato 18 giugno, alle ore 18,30 accoglie con grande gioia il proprio parroco diventato vescovo, mons. Fabio Ciollaro, destinato dal Papa alla sede di Cerignola Ascoli-Satriano. Don Fabio,che ha guidato la comunità della Commenda dal settembre 2020, svolgendo contemporaneamente il servizio di Vicario Generale dell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, come è noto ha ricevuto l’Ordinazione episcopale la sera di martedì scorso, 14 giugno.

L’Ordinazione, conferita dall’Arcivescovo Caliandro, è avvenuta a San Vito dei Normanni, sua terra di origine, nell’esultanza del popolo sanvitese, con la partecipazione del nostro Prefetto e di diverse Autorità. Ricordiamo, per la storia, che era sanvitese anche mons. Annibale de Leo, fondatore della celebre biblioteca arcivescovile che tuttora esiste e funziona in piazza Duomo a Brindisi. Il vescovo Fabio resterà ancora alcune settimane alla Commenda e continerà a svolgere fino all’ultimo il suo compito in Curia, così come gli è stato chiesto da mons. Caliandro. Poi lascerà Brindisi e compirà l’ingresso nella sua sede vescovile il prossimo 29 giugno, alle ore 19,00 nella Basilica Cattedrale di San Pietro Apostolo a Cerignola. L’ingresso di mons.Ciollaro nel Duomo di Cerignola sarà trasmesso in diretta su TeleDehon (canale 19). Nel programma dei giorni seguenti ha inserito una visita ad alcuni ammalati, alle varie strutture della Caritas diocesana e al vicino carcere di Foggia.