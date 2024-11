Domani il Rotary discute su “E’ tempo di vaccinazioni”

Si discuterà di vaccini e del loro ruolo nella prevenzione delle malattie gravi durante l’incontro “E’ tempo di vaccinazioni”, organizzato dai club Rotary Brindisi Appia Antica e Lions Club Mesagne, in collaborazione con ASL Brindisi. L’appuntamento è per Venerdì 8 NOVEMBRE alle ore 19 nella sala “Di Vittorio” del castello di Mesagne. In un’epoca in cui la salute è fondamentale, le vaccinazioni antinfluenzale, anti-pneumococco ed anti-Herpes Zoster si rivelano essere cruciali per prevenire le malattie gravi. Le ultime due, in particolare, rappresentano strumenti di protezione continua contribuendo a ridurre significativamente il rischio di infezioni ed a migliorare la qualità della vita.

Introdurrà i lavori il Dott. Francesco Facecchia, presidente del Rotary Club Brindisi Appia Antica e modererà il dibattito il Dott. Stefano Mattia, Dirigente Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Mesagne, Dipartimento di Prevenzione, ASL Brindisi. Interverranno il Dott. Maurizio De Nuccio, Direttore Generale ASL Br ed ed il Dott. Stefano Termite, Direttore del Dipartimento Prevenzione ASL Brindisi. Sono inoltre previsti i saluti del sindaco di Mesagne On. Toni Matarrelli, del Dott. Vito Lenoci, Presidente Lions Club Mesagne e del presidente Inner Wheel “Appia Antica” Mesagne, Prof.ssa Anna Lapenna. Le conclusioni saranno affidate al Dottor Mario Criscuolo ass. Governatore distretto RI 2120.