Domani il Salento “si attiva” ad Ostuni – Progetto Acsi contro la sedentarietà

MERCOLEDÌ 24 APRILE IL SALENTO «SI ATTIVA» AD OSTUNI

SPORT.IN.CO. PROGETTO ACSI – SPORT E SALUTE

CONTRO LA SEDENTARIETA E PER PROMUOVERE I CORRETTI STILI DI VITA

Mercoledì 24 aprile 2024 si terrà ad Ostuni il Raduno interprovinciale SPORT.IN.CO., progetto di promozione della pratica sportiva di base attraverso stili di vita sani e salutari. Un progetto ideato da ACSI nazionale, finanziato da Sport e Salute e promosso sul territorio dai Comitati provinciali di ACSI di Brindisi e Lecce.

SPORT.IN.CO. è un innovativo progetto sportivo e sociale che punta a formare un Gruppo Nazionale «per la salute e la mobilità sostenibile». L’idea è di verificare quanto una serie di attività motorie e di screening possano aiutare la salute di differenti fasce di età, genere e provenienza sociale. Dopo la fase pilota potrebbe diventare un “Modello Attività” da promuovere su scala nazionale a quanti sono particolarmente sedentari.

In questi mesi diverse ASD e realtà sociali delle province di Lecce e Brindisi hanno portato avanti le tante e diverse attività previse dal Progetto con l’obiettivo di aumentare il tempo dedicato all’attività motoria, accrescere l’interesse alla pratica sportiva, diminuire il gender gap nelle attività sportive, aumentare il benessere fisico per gli Over 65 fino a contribuire ad obiettivi di sistema come la riduzione della spesa sanitaria, il pieno coinvolgimento di quanti vivono contesti svantaggiati fino al favorire gli spostamenti senza l’uso auto. Tutto questo proponendo attività come il Trekking, la Camminata, il Ciclismo in stretta collaborazione con le associazioni del territorio.

Nella città di Ostuni, porta del Salento e meta turistiche d’eccellenza della Puglia, è stata l’ASD Aryfitness di Arianna Petrocchi a promuovere le attività di SPORT.IN.CO. e per questa ragione mercoledì 24 sarà proprio la Città Bianca ad ospitare il raduno di tutti i partecipanti a questo progetto dalle province di Lecce e Brindisi.

La Giornata – patrocinata dal Comune di Ostuni e parte del cartellone di iniziative Settimana dello sport Aprile Ostuni 2024 – prenderà le mosse alle 10.30 in piazza Libertà con attività sportivo motorie di diverso genere e tipologia: movimento con musica, passeggiate culturali con guida, socializzazione, camminata in città. A seguire i partecipanti raggiungeranno il Parco di Santa Maria di Agnano dove si vivrà una pausa pranzo all’aperto. Nel pomeriggio, dalle 14.00, nuove attività ludico-motorie nello stesso Parco. Al termine spazio per una visita guidata fra i resti di antiche civiltà di Puglia ospitati nello stesso Parco Archeologico. Alle 16.00 conclusione della giornata.

ACSI ha a cuore la mobilità sostenibile: per quanti parteciperanno all’evento di Ostuni ma non possono o scelgono di non utilizzare mezzi propri è stato predisposto un servizio navetta da alcuni comuni fra le province di Lecce e Brindisi. Da Salice Salentino (Largo Stazione, ore 8.00), Campi Salentina (Largo Ospedale, ore 8.15), San Donaci (Largo Palazzetto dello Sport, ore 8.30) con arrivo ad Ostuni alle 9.30.

Con ACSI… un nuovo stile di vita e di sport!