Domani il seminario formativo “Sentinelle nelle professioni, contro la violenza”

Il Soroptimist International Club di Brindisi ricorda l’importante seminario formativo, “Sentinelle nelle Professioni, contro la Violenza” in programma
lunedì 24 novembre 2025 alle ore 9.00
Sala Gino Strada -Palazzo Granafei-Nervegna- Via Duomno 2 Brindisi
Questo appuntamento riveste particolare rilievo poiché dedicato alla formazione degli operatori del benessere -parucchieri, estetiste, operatori della cura della persona- figure che, grazie al contatto diretto e continuativo con le persone possono diventare punto di riferimento fondamentali nella prevenzione e nell’intercettazione della violenza.
L’obiettivo è fornire strumenti utili per riconoscere comportamenti sospetti, agire con consapevolezza, indirizzare le vittime verso strutture e percorsi di supporto.
Durante il seminario interverranno esperti del settore – psicologi, operatori dei centri antiviolenza, rappresentanti sanitari e istituzionali- che offriranno un contributo su : – riconoscimento dei segnalidi violenza, modalità di ascolto e supporto, oprientamento delle vittime verso percorsi sicuri di aiuto.
La partecipazione è gratuita e al termine del seminario verrà rilasciato un attestato.