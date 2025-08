Domani inaugurazione del Parco Canale Capece a Mesagne

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale invitano a partecipare all’inaugurazione del nuovo Parco Canale Capece. L’evento si terrà domani, sabato 2 agosto, alle ore 10:30, in via Brodolini (Quartiere Seta) a Mesagne. L’intervento rappresenta un’opera di straordinaria importanza per la città. La riqualificazione dell’area non solo dona un nuovo volto a una zona urbana strategica, ma rappresenta anche un intervento fondamentale per la messa in sicurezza del territorio, riducendo in modo significativo il rischio di allagamenti. La realizzazione del Parco è stata possibile grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Mesagne dal Ministero dell’Interno, nell’ambito del programma “Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico”.