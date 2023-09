DOMANI INIZIATIVA DELLA CGIL SUL TEMA “RITORNO AL FUTURO”

Assemblea pubblica: «Ritorno al futuro»

«Ritorno al futuro», è il tema dell’assemblea pubblica indetta domani 21 settembre, alle 9.30, nell’aula magna della Cittadella della Ricerca (Ss7 per Mesagne, edificio 14). L’assemblea si inserisce nel percorso di iniziative legate al progetto della Cgil «La via maestra» che condurrà alla grande manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma per il lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare.

La Camera del lavoro di Brindisi, in linea con la Cgil nazionale è impegnata e si impegna a «contrastare la deriva in corso e riaffermare la necessità di un modello sociale e di sviluppo che riparta dall’attuazione della Costituzione, non dal suo stravolgimento. Ci impegniamo in un percorso di confronto, iniziativa e mobilitazione comune che – a partire dai territori e nel pieno rispetto delle prerogative di ciascuno – rimetta al centro la necessità di garantire a tutte le persone e in tutto il Paese i diritti fondamentali e di salvaguardare la centralità del Parlamento contro ogni deriva di natura plebiscitaria fondata sull’uomo o sulla donna soli al comando».

Giovani, istruzione, ricerca, sviluppo e costituzione i punti su cui si focalizzerà l’assemblea pubblica «Ritorno al futuro», che non a caso si svolge in un dei luoghi simbolo in questo territorio per la Camera del lavoro di Brindisi, la Cittadella della ricerca. Un luogo fondamentale per la crescita del territorio che deve tornare ad essere valorizzato.

Di seguito il programma dei lavori. Saluti del presidente dell’Amministrazione provinciale Toni Matarrelli. Introduzione dei lavori Antonio Macchia Segretario generale Cgil Brindisi. Interventi: Marco Alvisi, direttore generale Cetma; Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia; Salvatore Giuliano Dirigente scolastico IISS Majorana. Interventi di delegate e delegati e dibattito. Le conclusioni sono affidate alla Segretaria generale Cgil Puglia Gigia Bucci.