Domani iniziativa della Commissione Pari Opportunità con Pegah Moshir Pour

Un altro giovedì di rilievo organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi. Domani pomeriggio, in collaborazione con la Taberna Libraria di Latiano, a partire dalle ore 18:00, nella cornice della Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna, è previsto un incontro con la nota consulente e attivista per i Diritti Umani e Digitali Pegah Moshir Pour, impegnata da anni nella difesa dei diritti umani e nel racconto della sua battaglia per la emancipazione civile delle donne del suo Paese.

I temi dell’incontro saranno affrontati partendo dalla presentazione de “La notte sopra Teheran” (editrice Garzanti). Sul tema, con la moderazione del giornalista Nico Lorusso, discuteranno con l’autrice la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, Ernestina Sicilia, e la Direttrice della Biblioteca Arcivescovile “De Leo”, Katiuscia Di Rocco.

Pegah Moshir Pour è nata in Iran nel 1990 e si è trasferita in Italia con la famiglia quando aveva nove anni. È cresciuta tra le storie del Libro dei Re e i versi della Divina Commedia e sta facendo parlare di sé tutto il mondo. Racconta l’Iran su «la Repubblica» ed è una delle più importanti voci nella battaglia per l’emancipazione delle donne iraniane e non solo. Punto di riferimento a livello istituzionale e mediatico sul tema dei diritti umani, con la sua voce, tanto dolce quanto potente, tiene vivo nello stivale il dibattito sui diritti delle donne iraniane e promuove il valore della diversità e dei third culture kids in Italia. Per la sua attività ha meritato le lodi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“La notte sopra Teheran” è il viaggio di Pegah Moshir Pour dentro se stessa alla riscoperta della propria identità e dei diritti fondamentali e delle persone. E seguendo questo intento ha ripercorso la sua vicenda umana e ha illustrato la condizione di emarginazione e sottomissione in cui vivono tutte le donne in Iran a causa di un regime opprimente.