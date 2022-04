DOMANI INIZIATIVA DELLA FILCTEM CGIL SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

“Giornata Mondiale della Sicurezza e Salute sul Lavoro”

La Filctem CGIL convoca ASSEMBLEA GENERALE RLS RSU

La Filctem Cgil di Brindisi, per giovedì 28 aprile ’22, in occasione della “Giornata Mondiale della Sicurezza e Salute sul Lavoro” ha convocato delegati/e sindacali e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), RSU e RSA di categoria, per lo svolgimento di una Assemblea e di un Corso di Formazione sulla LEGGE 215/2021 e le Modifiche sul Testo Unico della Sicurezza, con la partecipazione di Smile Puglia Agenzia per la Formazione.

I lavori saranno aperti dalla relazione introduttiva di Antonio Frattini, Segretario FILCTEM Brindisi, dall’intervento di Giovanni Forte, Responsabile SMILE Puglia Agenzia per la Formazione, porterà il suo contributo Patrizia Stella Segretaria CGIL Brindisi, il Corso di Formazione sarà curato da Antonio Forte dello Smile.

La Giornata Mondiale della Sicurezza e Salute sul Lavoro, arrivacon preoccupanti incrementi, nei primi mesi del 2022, di infortuni, casi mortali e denunce di malattia professionale che non possono lasciarci indifferenti e impongono una seria riflessione per stimolare maggiore attenzione verso il tema della salute e sicurezza sul lavoro.

Lo scorso 17 dicembre è stata approvata la legge n. 215, che scaturisce dalla forte mobilitazione del Sindacato che da tempo denunciava il peggioramento dell’andamento infortunistico in Italia con alcune novità che innovano significativamente doveri e responsabilità delle figure aziendali, Preposti, Datori di lavoro e rafforzano gli organismi di vigilanza.

Tra le novità sono meglio definite le modalità di Formazione dei Lavoratori, a carico delle imprese per renderle più efficaci, viene ridisegnato l’articolo 19 del Testo Unico sulla Sicurezza in forza del quale il preposto assume poteri diretti di intervento e non soltanto più di segnalazione, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni antinfortunistiche, infatti, la norma attribuisce al preposto ai lavori il dovere “di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti ”

Dopo le modifiche il Preposto deve, inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Per il Datore di lavoro, si introduce l’obbligo di formazione sul processo produttivo che gestisce e imputa legalmente la competenza suprema in materia di sicurezza ed igiene. La legge presume che sia “lui” il soggetto che più di altri conosce il processo produttivo, il funzionamento dell’impresa e che dunque è in grado di comprendere quali sono i rischi connessi all’attività d’impresa.