DOMANI INIZIATIVA UIL SU “LA SPERANZA OLTRE LA SOFFERENZA”

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

SABATO 25 NOVEMBRE (ORE 10) NELLA SEDE UIL DI BRINDISI

«LA SPERANZA OLTRE LA SOFFERENZA»

Sabato 25 novembre, alle ore 10.00, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la UIL di Brindisi vivrà un momento di confronto e riflessione nella Sala Conferenze del Sindacato in Corso Umberto I.

Dirigenti sindacali, docenti e dirigenti scolastici del territorio, esperti ed operatori del settore si confronteranno su un fenomeno che assume ogni anno numeri e contorni agghiaccianti nonostante la severa normativa in materia e la sempre più diffusa attenzione da parte di Istituzioni, agenzie educative e varie realtà impegnate nel sociale. Un fenomeno per il quale si avverte sempre più bisogno di una «speranza oltre la sofferenza».

Dopo i saluti affidati al Coordinatore provinciale della UIL di Brindisi Fabrizio Caliolo, il momento di confronto sarà introdotto e moderato da Patrizia Decurione, Deputy Director – Primary Cycle – della European School di Brindisi e componente del Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere della UIL di Brindisi. Interverranno la dott.ssa Carla Torsello e la dott.ssa Veronica Pesari, rispettivamente assistente sociale e psicologa psicoterapeuta del Centro Crisalide contro l’abuso e il maltrattamento Minori e Donne – CAV. A seguire gli interventi di Alessandra Lavino, docente e Child Protection Specialist della European School di Brindisi; Annarita Gianniello, Segretaria Regionale della UIL Puglia con delega alle Pari Opportunità; Miriam Almiento, co-responsabile della Associazione OCN di Caserta contro la tratta degli esseri umani; Angela Citiolo, Dirigente Scolastico della European School di Brindisi – Istituto Comprensivo Centro e dell’Istituto Comprensivo Paradiso-Tuturano. Le conclusioni della mattinata saranno affidate a Nadia Polito, Segreteria Generale UIL PA Brindisi e Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere della UIL di Brindisi.

«È fondamentale vivere questa importante ricorrenza – ha fatto sapere il Coordinatore provinciale UIL Brindisi Fabrizio Caliolo – ed è altrettanto fondamentale che ogni riflessione ed analisi su questo terribile fenomeno sia letta alla luce della speranza: quella delle tante donne e uomini che in realtà sociali ed istituzionali del territorio offrono conforto e strumenti a chi ha molto sofferto. Grazie a questo impegno quotidiano una donna vittima di violenza può avere una seconda possibilità di vita. Su questo vogliamo lavorare insieme al territorio facendo rete e squadra, non solo in queste ricorrenze ma ogni giorno».

La Responsabile Coordinamento Pari Opportunità Il Coordinatore provinciale

e Politiche di Genere UIL Brindisi UIL Brindisi

Nadia Polito Fabrizio Caliolo