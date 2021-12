DOMANI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÁ ALLA PALAZZINA BELVEDERE

15 dicembre 2021: Mostra “Come eri vestita?” e visita guidata “Brindisi e le sue donne: le protagoniste che hanno segnato la storia della città” presso la Palazzina Belvedere

Domani, mercoledì 15 dicembre, alle ore 16 nell’ambito della mostra “Come eri vestita?” la Palazzina Belvedere ospiterà la Commissione per le pari opportunità presieduta dalla dott.ssa Anna Maria Calabrese e a seguire si terrà una visita guidata aperta alla cittadinanza dal titolo “Brindisi e le sue donne: le protagoniste che hanno segnato la storia della città”.

La mostra itinerante, promossa in Italia da Libere Sinergie, sarà visitabile presso la Palazzina fino a giovedì 16 p.v., grazie alla collaborazione tra il Centro antiviolenza “Ricomincio da me” di Brindisi, l’Associazione Sud Est Donne e l’Associazione Le Colonne con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio sul fenomeno della violenza di genere sviluppando nella comunità una maggior conoscenza e consapevolezza dello stesso e degli stereotipi che ancora lo giustificano. Fare informazione, formazione e rete sono le chiavi per sconfiggere la violenza sulle donne.

Alle ore 17 inizierà la visita guidata che partendo dalla Collezione Faldetta, si sposterà nelle vie del centro storico. La passeggiata vedrà protagoniste alcune figure femminili che hanno contribuito con i loro talenti e la loro perseveranza alla crescita della città in una società in cui il ruolo della donna è spesso stato considerato marginale. Tra le donne illustri ritroviamo la prima Signora di Brindisi, Sichelgaita, la contessa Grazia Balsamo, Benita Sciarra e le sorelle Roncella, per menzionarne alcune. La visita si concluderà nei pressi del tempio di San Giovanni al Sepolcro.

Per info e prenotazioni telefonare al numero 3792653244 o inviare una mail a segreterialecolonne@gmail.com .