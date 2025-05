Domani la premiazione finale delle classi vincitrici del Contest Ecopagelle di Capitan Eco promossa nell’ambito della campagna di educazione ambientale per le scuole di AVR per l’Ambiente e Comune di Brindisi

di AVR per l’Ambiente e Comune di Brindisi.

Brindisi – 25.05.2025 – Con la conclusione dell’anno scolastico volge anche a termine il Progetto per la Città di Brindisi di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità promosso da AVR per l’Ambiente S.p.A., società gestore del servizio di igiene urbana, con la collaborazione del Comune di Brindisi.

Ricordiamo come il progetto ha visto una grandissima adesione con ben 219 classi per circa 4000 mila studenti e ben l’80% della popolazione scolastica: 146 classi della scuola primaria e 73 classi della scuola secondaria I grado.

Il 26 maggio alle ore 11.00 presso il Comune di Brindisi – Sala Guadalupi – si terrà la premiazione ufficiale delle classi che sono arrivate nei primi tre posti al Concorso dell’Ecopagelle di Capitan Eco. Alla cerimonia di premiazione sarà presente il Sindaco Giuseppe Marchionna, l’Assessora all’Ambiente Livia Antonucci, i referenti dell’azienda AVR per l’Ambiente Spa, i referenti di ACHAB srl Società Benefit.

Nel concorso le bambine e i bambini sono saliti in cattedra insegnando agli adulti che conoscono (genitori, fratelli, sorelle, ma anche zii, cugini, nonni, amici, vicini di casa…) cosa fare per ridurre e differenziare correttamente i rifiuti.

Per le classi che classificate ai primi posti raccogliendo il maggior numero di Ecopagelle, sono previsti dei premi in denaro per l’acquisto di materiale didattico:

1° CLASSIFICATO: 250 EURO

2° CLASSIFICATO: 150 EURO

3° CLASSIFICATO: 100 EURO

Chi saranno i vincitori? vi aspettiamo per scoprirlo insieme e sentire dagli studenti e dai docenti il risultato di questi mesi di percorso alla scoperta e conoscenza del mondo della raccolta differenziata e dell’economia circolare.