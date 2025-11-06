Domani la presentazione del Circuito Europeo Under 23 e della Coppa del Mediterraneo di scherma



Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 17.30, nella Sala della Colonna di Palazzo GranafeiNervegna (via Duomo 20, Brindisi), si terrà la conferenza stampa di presentazione del

“Circuito Europeo Under 23 – Coppa del Mediterraneo”, manifestazione che porterà nella

città adriatica i migliori talenti europei della spada maschile e femminile.

La competizione si svolgerà nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre presso il

Palasport “Elio Pentassuglia” e il Pala Malagoli (serata inaugurale sabato ore 17.30),

confermando Brindisi come una delle capitali europee della scherma giovanile.

Per la terza volta consecutiva, la città ospita il Circuito Europeo Under 23, evento

organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma e della Confederazione

Europea di Scherma, con la collaborazione della Confederazione del Mediterraneo e della

società Lame Azzurre Maestri Zumbo che vedrà la partecipazione di oltre cento atleti

provenienti da numerosi Paesi europei e mediterranei. Come testimonial d’eccezione sarà

presente la pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali, simbolo mondiale della scherma

italiana, che parteciperà anche alle attività in programma durante il weekend di gare.

Durante la conferenza stampa sarà inoltre presentato il rinnovo del protocollo d’intesa tra il

Comune di Brindisi e la Federazione Italiana Scherma, con il coinvolgimento dell’Istituto

Comprensivo “Commenda” e della società Lame Azzurre Maestri Zumbo.

Il nuovo accordo, valido fino al 2028, rafforza la City Partnership avviata nel 2021 e conferma

l’impegno condiviso per la diffusione della scherma nelle scuole e nella comunità brindisina.

Interventi previsti

● Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi

● Patrizia Carra, Presidente Comitato Organizzatore European Circuit U23 Brindisi

● Alessandro Rubino, Presidente Lame Azzurre Maestri Zumbo

● Giosuè Rollo, Dirigente scolastico I.C. “Commenda” di Brindisi

● Valentina Vezzali, Testimonial dell’evento

● Daniele Garozzo, Vicepresidente vicario Federazione Italiana Scherma

● Vincenzo De Bartolomeo, Segretario generale Confederazione del Mediterraneo e

membro COMEX Confederazione Europea di Scherma

● Giorgio Scarso, Presidente onorario Federazione Italiana Scherma

Moderatore:

Dario Cioffi, Responsabile Ufficio Stampa Federazione Italiana Scherma