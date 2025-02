Domani la presentazione del convegno “Movimento, sport e salute”

Si terrà mercoledì 26 febbraio alle 9.30 e non alle 10, nella sala Appia della direzione generale in via Napoli, sarà presentato il convegno Movimento, sport e salute in programma il 28 febbraio nella sede dell’Autorità Portuale di Brindisi.

L’evento, occasione di confronto tra esperti, campioni dello sport, atleti e rappresentanti delle istituzioni, affronterà temi di forte impatto sulla salute pubblica e sulla qualità della vita, che richiedono l’impegno congiunto di istituzioni, organizzazioni sanitarie e non sanitarie.

Interverranno il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il consigliere regionale e presidente della III Commissione “Assistenza sanitaria” Mauro Vizzino, i responsabili scientifici dell’evento dottor Orlando Furioso, responsabile di branca del Distretto sociosanitario di Brindisi per la Medicina dello sport, e il dirigente medico di Medicina d’urgenza Raffaele Quarta, il giocatore centrocampista e allenatore di calcio Renato Olive e il giornalista Antonio Celeste.