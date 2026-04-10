Domani la presentazione del libro “Brindisi da colorare”

Domani, 11 aprile, alle ore 17:30, presso la Biblioteca Comunale “Teste Fiorite” di Brindisi, avrà luogo la presentazione del libro “Brindisi da colorare”.

Il volume, realizzato dalla maestra Emanuela Casarano, docente della Scuola dell’Infanzia Jean Piaget dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara, nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta della città di Brindisi in modo ludico, coinvolgente e creativo. Rivolto a bambini di età prescolare e scolare (3-10 anni), il libro risponde a importanti finalità pedagogiche, educative e formative. Attraverso la figura di un piccolo marinaio, guida del percorso, i bambini sono accompagnati alla scoperta dei principali monumenti cittadini in maniera semplice e accessibile. Il progetto presenta una significativa valenza inclusiva: è stato ideato tenendo conto anche delle esigenze di bambini con disabilità, in particolare di coloro che incontrano difficoltà nella rappresentazione grafica. Ogni monumento è infatti proposto con un disegno da colorare affiancato da un modello già colorato, utile come guida visiva e supporto operativo. Le attività proposte, insieme a una grafica studiata appositamente per l’infanzia, favoriscono lo sviluppo della motricità, della creatività e il senso di appartenenza al gruppo, valorizzando ogni bambino e promuovendo la partecipazione attiva.